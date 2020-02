Stiri pe aceeasi tema

- Fata de 15 ani, care este și insarcinata, este victima "soțului" sau, care asculta muzica și o loveste fara mila cu un bici, apoi cu pumnii. Minora nici macar nu poate riposta de frica agresorului, insa se poate observa in imagini ca plange de durere.Filmulețul de cateva zeci de secunde care surprinde…

- Intr-o tara unde spiritul civic lasa de dorit, autoritatile descurajeaza si putinii oameni care vor sa sara in ajutor. Un barbat din Ploiesti a primit amenda dupa ce a sunat la 112 sa anunte ca vecina lui este batuta de sot.