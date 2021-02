Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 ianuari, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Odobești au fost sesizați cu privire la plecarea voluntara de la domiciliu a unei femei, de 40 de ani, din orașul Odobești. In cursul zilei de ieri, 21 ianuarie, in baza datelor obținute, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mera au identificat…

- Fata de 12 ani din localitatea ialomiteana Iazu, care a plecat de acasa luni seara, a fost gasita la locuinta unui prieten, in judetul Braila, dupa aproape 15 ore de cautari ale Politiei si ale familiei, relateaza News.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Ialomita, subinspectorul…

- Politistii au aplicat in ultimele 24 de ore, in municipiul Constanta, 280 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 80.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si limitare a raspandirii COVID-19, a informat sambata Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Update Minora ALDEA SIMONA MARIA, in varsta de 13 de ani, a fost depistata de polițiști.Aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni pe timpul plecarii sale.-----------------------------Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista o minora in varsta de 13 ani, din comuna Sandulești,…

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista o minora in varsta de 13 ani, din localitatea Sandulești, comuna Copaceni, care a plecat de la domiciliu in data de 5 decembrie a.c., insa nu s-a mai intors."Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca,…

- UPDATEMinora a fost gasita de catre polițiști.”PURECE Andreea Maria, minora plecata voluntar de la domiciliu la data de 23.11.2020, a fost identificata pe raza localitatii Sarmasu, de catre politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii, in colaborare cu politistii din cadrul Politiei orasului Sarmasu. Pe…

- ATI VAZUT-O? Politistii ieseni cauta o minora care a plecat de la locuința tatalui si nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea minorei sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112. La data de 23 noiembrie a.c., politistii…

- Politistii din Caransebes au intrerupt o petrecere de majorat care se desfasura in comuna Teregova. Oamenii legii au aplicat amenzi in valoare de 11.000 de lei celor 23 de persoane care se aflau acolo si organizatorului evenimentului privat, informeaza Agerpres."La adresa respectiva au fost identificate…