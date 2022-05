Stiri pe aceeasi tema

- O noua metoda de prevenire a abandonului scolar este digitalizarea. Profesorii incearca sa-i atraga la scoala cu tablete si table inteligente pe elevii care au renuntat la cursuri. Ce nu s-a reusit prin vorba buna poate avea succes prin tehnologie, spera

- Rectorii instituțiilor de invațamant superior tehnic din țara, dar și reprezentanți din cadrul universitaților tehnice din Timișoara, București, Cluj Napoca, personal implicat in activitațile pentru alianțele europene, vor dezbate online, miercuri 20 aprilie, teme de interes ale momentului in cadrul…

- In ajunul Intrarii Domnului nostru Iisus Hristos in Ierusalim, sambata, 16 aprilie, Centrul eparhial al Mitropoliei Banatului organizeaza, incepand cu ora 17:00, tradiționalul pelerinaj al Floriilor. Vor participa ierarhi impreuna cu preoții și credincioșii parohiilor din Timișoara. Inaltpreasfințitul…

- Politistii Sectiei 3 Timisoara au retinut un minor, de 16 ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat in municipiul Timisoara. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis.La data de 06 aprilie a.c., in urma investigatiilor…

- Politistii Serviciului Investigatii Criminale fac cercetari pentru gasirea unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din Timișoara. La data de 29 martie a.c., polițiștii Serviciului Investigatii Criminale au fost sesizați ca, in 25 martie, Andreea Duma ar fi plecat de la domiciliul sau și pana in…

- British International School of Timișoara este prima școala din afara Bucureștiului acreditata pentru susținerea examenului de Bacalaureat Internațional. Astfel, se alatura unei comunitați globale de școli care iși asuma rolul de a-și pregati elevii pentru a fi primiți in orice universitate din lume,…

- Daca ai intre 12 și 16 ani și ești pasionat de dansurile populare, la Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș gasești locul perfect pentru a te perfecționa. Incepand cu 1 martie, o noua serie de cursuri gratuite se desfașoara la sediul instituției, str. E. Ungureanu nr. 1 din Timișoara sub indrumarea…

- Protest in centrul Timișoarei. Un barbat amenința ca se sinucide. Nemulțumit de faptul ca nu reușește sa iși faca o carte de identitate, un barbat din Timișoara a decis sa protesteze, chiar in apropierea cladirii care gazduiește Direcția de Evidența a Persoanelor.