Adolescentă de 15 ani din Mureș, mamă a primului nou născut în 2021 O adolescenta in varsta de 15 ani, care are domiciliul in județul Mureș, a devenit mama in noaptea de Revelion, fetița acesteia fiind primul nascut din anul 2021, in Spitalul Județean de Urgența ,,Mavromati", din localitatea Botoșani. Potrivit informațiilor furnizate pe pagina web a Agenției Naționale de Presa, www.agerpres.ro, ,,copilul a avut la naștere o … Post-ul Adolescenta de 15 ani din... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

