Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 ianuarie 2024, in jurul orei 03.00, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca geamul unui autoturism parcat pe strada Tulnicului din Alba Iulia a fost spart. Polițiștii s-au deplasat imediat in zona indicata, iar la scurt timp a fost…

- Șofer din Alba Iulia, prins baut la volan de polițiști, dupa ce nu a acordat prioritate pietonilor. Ce alcoolemie avea Un șofer de 67 de ani din Alba Iulia, care conducea un autoturism fiind sub influența alcoolului, a fost oprit de polițiștii rutieri dupa ce nu a acordat prioritate pietonilor, in zona…

- Banuit de furt, depistat de politisti In ziua de 18 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de politie Rusetu au depistat principalul banuit in cazul unui furt calificat un barbat in varsta de 36 de ani, din Braila.Fapta a fost sesizata in ziua de 17 decembrie a.c., de catre persoana vatamata,…

- Un tanar de 19 ani din Cluj-Napoca a fost reținut de polițiștii clujeni pentru tentativa de furt, dupa ce a spart geamul unei mașini care se afla pe strada Cetații din Cluj-Napoca, cautand probabil lucruri de valoare in interiorul acesteia. ,,In fapt, acesta este banuit de faptul ca in data de 7/8…

- Barbat de 51 de ani, din Șibot, prins baut la volanul autoturismului, de catre polițiștii din Alba: Avea o alcoolemie de 0,59 mg/l Barbat de 51 de ani, din Șibot, prins baut la volanul autoturismului, de catre polițiștii din Alba: Avea o alcoolemie de 0,59 mg/l La data de 13 noiembrie 2023, in jurul…

- Polițiștii din capitala au prins un barbat de 31 de ani care ar fi furat lanțișorul unei fete, pe strada, in timp ce aceasta iși plimba cainele. A fost reținut pentru 24 de ore și ulterior a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, a transmis, vineri, Poliția Capitalei.Polițiștii de la Secția…

- In urma investigațiilor și activitaților operative desfașurate de catre polițiștii din Bacau, s-a reușit identificarea și arestarea unui tanar de 19 ani, din comuna Hemeiuș, sub suspiciunea de a fi comis o tentativa de furt calificat in noaptea de 21/22 octombrie a.c. Aceasta tentativa de furt a vizat…

- La data de 15 octombrie a.c, politistii Sectiei 5 Timisoara, au retinut un tanar, in varsta de 24 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat Acesta sustrasese de pe terasa unei societati din Timisoara mai multe bunuri, printre care un laptop, un telefon mobil, alimente si bauturi alcoolice…