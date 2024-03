Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost reținut de catre polițiști dupa ce a fost surprins conducand fara permis pentru a doua oara, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacau, joi, citeaza Agerpres. Un echipaj de politie a incercat sa il opreasca in localitatea Parava, insa…

- Nr. 77 din 28 martie 2024 BULETIN DE PRESA Retinut de politisti dupa ce a condus din nou un autoturism fara permis La data de 26 martie a.c., politistii Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au depistat in localitatea Parava un autoturism, iar la efectuarea semnalelor regulamentare de oprire acesta a accelerat…

- Polițiștii Sectiei nr. 10 Politie Rurala Poiana Mare au reținut marti, pentru 24 de ore, un barbat, de 34 de ani, din comuna Poiana Mare, acuzat de furt in scop de folosinta si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. In fapt, in noaptea de 1 spre 2 martie, barbatul a condus un moped pe raza…

- Un tanar de 19 ani a ajuns dupa gratii, dupa ce a condus beat și fara permis un autoturism, la Racaciuni. Pe 23 februarie 2024, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Racaciuni au fost sesizați cu privire la faptul ca, in comuna Sascut a avut loc un eveniment rutier. Din primele verificari a reieși faptul…

- Reținut de polițiștii din Ileanda, pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul neinmatriculat și conducerea unui vehicul fara permis de conducere. La data de 19 februarie a.c., in urma administrarii probatoriului, polițiștii Secției nr.4 Poliție Rurala Ileanda au dispus reținerea, pentru…

- O patrula de poliție din municipiului Onești a depistat in trafic, pe 03 februarie, in jurul orei 00.30, un barbat de 39 de ani, din comuna Sascut, in timp ce conducea un autoturism pe strada Oituz din municipiu. ​In urma verificarilor efectuate in baza de date a reieșit ca individul nu deține permis…

- La data de 26 ianuarie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Racaciuni au depistat pe DN2 – E85, in localitate, un autoturism și au efectuat semnale regulamentare de oprire, dar acesta a ocolit autospeciala de poliție continuandu-și deplasarea. Polițiștii au procedat la urmarirea autoturismului…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a condus un autoturism desi nu detinea permis de conducere, a comis un accident rutier cu victima si apoi a fugit de la fata locului, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, potrivit Agerpres."Din verificarile…