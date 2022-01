Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 15 ani, din Cluj-Napoca, a fost ranit, luni seara, in urma unui accident rutier produs in zona Iulius Mall. Adolescentul a fost lovit de o mașina pe trecerea pentru pietoni. Conform IPJ Cluj, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au fost sesizați la data de 17 ianuarie…

- Politistii tulceni ancheteaza cazul unui batran, in varsta de 80 de ani, care a murit dupa ce a fost lovit de un autoturism, luni, in orasul Macin, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Batranul s-ar fi aflat intins pe carosabil atunci cand a fost lovit de o masina condusa de…

- Polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier sesizat prin apel 112. Din primele date, in Garoafa, pe DN2 E85, un pieton care se angajase in traversarea strazii pe trecerea de pietoni a fost acroșat de un auto, care circula pe sensul Focșani-Bacau. Victima, un barbat de circa 60 de ani, din…

- Un barbat de 61 de ani a fost grav ranit joi dimineața, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada, la Turda.„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au fost sesizați in jurul orei 07.00, pentru a interveni la un accident de circulație produs in zona Pieței Romane, din municipiul…

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un pieton a fost LOVIT pe trecerea de pietoni de o mașina. A fost dus la spital ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un pieton a fost LOVIT pe trecerea de pietoni de o mașina. A fost dus la spital La data de 21 decembrie 2021, in jurul orei 08,00, un tanar de 24 de ani, din…

- REȘIȚA – Acesta se afla pe carosabil, alaturi de alte doua persoane, și deși a fost transportat rapid la spitalul județean, a decedat din cauza ranilor suferite! „In urma accidentului rutier de ieri, din Reșița, pe strada Caminelor, a rezultat decesul unui barbat de 49 de ani, domiciliat in Reșița.…

- Accidentul rutier s-a produs duminica seara, pe o strada din municipiul Roman iar la volan se afla un tanar din judetul Braila."Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce un barbat, de 29 de ani, din judetul Braila, conducea un autoturism pe strada Stefan cel Mare din municipiul Roman, a surprins…

- Ieri, 17 noiembrie, la ora 11.30, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 18 in localitatea Petrova. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o autoutilitara condusa de catre un barbat de 31 de ani din Vișeu de Jos, a surprins și accidentat un barbat…