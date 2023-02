Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 42 de ani, care era imobilizata la pat, a murit, iar un adolescent de 16 ani a fost intoxicat cu fum si are cateva arsuri la bratul stang, in urma unui incendiu izbucnit duminica, la etajul al treilea al unui camin de nefamilisti din municipiul Hunedoara, informeaza NEWS.RO.…

- Traficul rutier este blocat, joi, pe DN 7A Petrila si Obarsia Lotrului, din cauza zapezii cazute pe carosabil de pe versant, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru furt calificat dupa ce a sustras 15.000 de dolari prin taierea cu flexul a unui perete al seifului pe care il avea in casa concubina sa, a informat, joi, Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un baiat de 14 ani din Braila a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru savarsirea a 11 infractiuni de furt calificat, furt si tentativa la furt calificat, informeaza IPJ. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce a lovit un adolescent de 18 ani, intr-un club din Murfatlar, iar acesta a cazut si a murit din cauza leziunilor la cap. Scandalul a pornit dupa ce victima o jignise si o imbrancise pe prietena agresorului, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Barbatul de 42 de ani care a rapit și violat cele doua fetițe din Brașov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El fusese eliberat in urma cu doi ani, in baza legii recursului compensatoriu, din penitenciar, unde ispașea o pedeapsa pentru viol. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un preot a fost arestat in Franța sub acuzația ca a drogat și violat un baiat de 15 ani. Potrivit unei surse apropiate dosarului, preotul este seropozitiv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un tanar de 19 ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a violat o femeie de 79 de ani care locuia singura in locuinta ei din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara. Barbatul, care in trecut a mai fost condamnat cu suspendare pentru talharie calificata, a fost imediat identificat de politisti,…