Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 de ani, din comuna Moțaieni, a fost transportat de urgența la spital, miercuri seara, dupa ce a fost lovit de un autoturism, pe drumul național 71, pe raza orașului Fieni. La volanul mașinii implicate in accident se afla un tanar de 29 de ani, din Fieni. Polițiștii au efectuat cercetari…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-masa in localitatea Caianu Mic. Un barbat care se deplasa in calitate de pieton a fost lovit de o mașina. Acesta a fost transportat la spital. Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in aceasta dupa-masa la un accident rutier petrecut in localitatea…

- Un copil de 12 ani a fost lovit de o mașina de poliție, astazi, in localitatea Șieu-Magheruș. Acesta a fost ranit și a fost transportat la spital, pentru ingrijiri medicale suplimentare. Accidentul a avut loc astazi, pe DN17, in localitatea Șieu-Magheruș. Din primele informații rezulta faptul ca copilul…

- Un tanar de 36 de ani, din județul Argeș, a fost lovit de o mașina in timp ce traversa o strada din orașul Gaești. Victima a fost transportata de urgența la spital pentru ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc luni dupa-amiaza, pe strada Șerban Cioculescu. La volanul autoturismului implicat in accident…

- Un biciclist a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina in Gherla. Accidentul s-a produs joi seara, in jurul orei 17.50. Un conducator auto in varsta de 39 de ani, domiciliat in Gherla, care circula cu un autovehicul pe strada Gelu din municipiu, ajuns la intersecția cu strada Clujului, a acroșat…

- Accident grav la Caușeni. Un tanar de 23 de ani a fost transportat la spital, dupa ce mașina pe care o conducea s-a lovit frontal cu un alt automobil. Totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 15:50.

- Un barbat din Sarata a ajuns vineri dimineața la spital, dupa ce a fost accidentat de un autoturism condus de un cetațean tunisian, pe o strada din Bistrița. Polițiștii Biroului Rutier Bistrița au intervenit pentru efectuarea de verificari ca urmare a producerii unui accident, pe o strada din Bistrița.…

- Un barbat din Sarata a ajuns vineri dimineața la spital, dupa ce a fost accidentat de un autoturism condus de un cetațean tunisian, pe o strada din Bistrița. Polițiștii Biroului Rutier Bistrița au intervenit pentru efectuarea de verificari ca urmare a producerii unui accident, pe o strada din Bistrița.…