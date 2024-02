Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani, din orasul Aninoasa, este cercetat penal pentru profanare de morminte si tentativa la furt, fiind suspectat ca ar fi indepartat placa de beton de pe o cripta din cimitirul din localitate, insa nu a sustras bunuri sau bani de acolo, a informat joi Inspectoratul de Politie (IPJ)…

- Politia judeteana Cluj anunta ca oamenii legii fac cercetari pentru identificarea unui barbat care a fost filmat in timp ce abandoneaza trei pui de caine pe o strada din comuna Aghires. Reprezentanti ai unei asociatii pentru protectia animalelor afirma ca nu au mai gasit animalele care, singure si dezorientate,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza verificari in vederea depistarii unui baiat in varsta de 15 de ani, dat disparut. „La data de 31 ianuarie 2024, in jurul orei 19:00, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata prin intermediul apelului unic de urgența…

- Politia olandeza a declarat luni ca peste 200 de persoane au fost arestate in noaptea de Anul Nou in timpul unor violente impotriva fortelor de ordine care au avut loc in intreaga tara si in urma carora zeci de politisti au fost raniti, relateaza Reuters.Politia din mai multe orase a fost atacata…

- Politia continua cercetarile in cazul celor doua adolescente de 15 ani, din orasul Uricani, care au murit dupa ce s-au aruncat, sambata, in gol, de pe un turn de apa inalt de circa 20 de metri, ce apartine unei foste fabrici din municipiul Lupeni, a informat duminica purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara,…

- Polițiști de la BCCO Alba Iulia alaturi de procurori DIICOT au destructurat o rețea de traficanți de droguri. Marți, 28 noiembrie au fost puse in executare 30 de mandate de percheziții in Hunedoara