Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii s-au lasat indulplecati de aparitia lui Bebino de marti, in fata instantei: pe targa, bandajat, imbracat intr-un trening cu ursi panda. "King Kong de Berceni" a fost plasat in arest la domiciliu, dupa doua saptamani petrecute dupa gratii.

- Aparatorii lui Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu au cerut, vineri, la Tribunalul Olt, unde a fost termen pentru verificarea masurilor preventive in cazul celor doi, arest la domiciliu pentru Dinca si control judiciar pentru Risipiteanu, insa cel din urma a spus ca nu vrea control judiciar, deoarece…

- Gheorge Dinca a fost dus astazi in fața judecatorii Tribunalului Olt, care urmeaza sa decida daca-l vor tine in continuare in arest sau ii vor da alta masura preventiva. Gheorge Dinca a plecat de la...

- Este oficial - Gheorghe Dinca nu mai vrea sa stea in spatele gratiiilor. Acuzat de 8 infracțiuni printre care și omor și viol, Dinca a cerut Tribunalului Olt sa il plaseze in arest la domiciliu, dar și sa ștearga de pe lista cu acuzații care i se aduc violarea Alexandrei Maceșanu și ucidere Luizei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a pronunțat, miercuri, sentinta in dosarul in care DNA a contestat masurile dispuse in cazul spagilor de la DRDP Timisoara. Magistrații au decis ca cinci dintre inculpați sa fie plasați in arest la domiciliu.Iata minuta ședinței de judecata: ”Admite…

- Barbatul care a batut cu cruzime o adolescenta de 14 ani din satul Saseni, raionul Calarasi, doar pentru ca aceasta i-ar fi furat o pereche de ghete, a fost plasat in arest preventiv pentru 15 de zile. El si-a recunoscut vina.

- Un cunoscut medic timișorean a fost reținut de Poliție dupa ce și-a batut crunt copilul pentru o nota proasta la școala Un caz grav de violența in familie a ajuns in atenția Poliției Timiș. Un medic chirurg de la spitalul CFR din Timișoara a fost reținut pentru ca și-a agresat copilul minor. Baiețelul…