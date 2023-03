Stiri pe aceeasi tema

- Noul API pentru modelul lingvistic PaLM va permite companiilor sa genereze text, imagini, sunet, audio si alte forme de continut pe baza unor descrieri simple, in limbaj natural. Alaturi de API, Google lanseaza si o serie de instrumente care sa vina in ajutorul dezvoltatorilor. Printre acestea se numara…

- SCM Timișoara are alocata o suma de 15.307.500 lei de la bugetul local pentru anul calendaristic 2023. Deocamdata insa nu s-a stabilit cum se impart acești bani intre cele trei secții ale clubului, toate dedicate sportului masculin: handbal, baschet și rugby. In comunicat clubul sportiv al municipalitații…

- Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, incepand din aceasta seara, de la ora 20:00 si pana maine seara, ora 20:00, municipiul Constanta se va afla sub cod galben de vant si viscol. In acest interval, vor fi intensificari ale vantului, cu rafale, in general, de 50...70 km h, astfel ca zapada…

- Printesa de Wales si-a lansat, joi, propriul cont de Instagram. Kate Middleton dedica acest cont unei cauze care ii este draga, aceea a dezvoltarii copiilor mici, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Codul galben de vreme severa a fost prelungit Municipiul Constanta se va afla sub atentionare meteorologica pana duminica, 29 ianuarie, ora 10:00.Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, in Dobrogea, vor fi precipitatii insemnate cantitativ si se vor acumula in general 25hellip;35 l mp., transmite…

- Partidul Socialiștilor din Moldova va avea propriul candidat la alegerile locale in Chișinau. Vicepreședintele Parlamentului, secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrincea, a declarat ca in acest an, formațiunea nu il va susține pe Ion Ceban. „Deocamdata nu am decis pe cine vom inainta”, a pus acesta,…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 11 ianuarie, ca situația este mai buna comparativ cu iarna trecuta și a susținut ca doar un mic procent dintre locuitorii Bucureștiului au probleme cu caldura și apa calda, potrivit Digi24. El a raspuns intr-o conferința de presa jurnaliștilor care…

- Rectorul Universitatii Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, Daniel David, a declarat luni seara, 9 ianuarie, dupa ce ministrul PNL de Interne Lucian Bode a cerut instantei sa anuleze hotararea prin care UBB ii reanalizeaza lucrarea de doctorat, ca, pana la o decizie a judecatorilor, UBB va continua demersurile…