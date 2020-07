Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, prin Faculatatea de Medicina Dentara, face parte dintr-un consortiu international care pune in practica programul special OSCAR – oral special care academic resources – dedicat copiilor cu nevoi speciale de tratament.

- Rectorul Universitații de Medicina și Farmacie ”Carol Davila” din București, Viorel Jinga, spune ca examenul de admitere de anul acesta s-ar putea ține pe Arena Naționala, cel mai mare stadion din Romania.

- Examenul de admitere la Facultatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila”, din capitala, ar putea avea loc, 26 iulie, pe Arena Naționala. ”Finalmente ar fi in tribune, pusi la distanta corespunzatoare, fiind in aer liber ar putea nici sa nu poarte masca. Vor fi anuntati in ce sector din stadion vor…

- Examenele vor avea loc online sau pe stadion. Depunerea dosarului va fi in format electronic, iar actele originale vor fi aduse doar cand situația o va permite. Arena Naționala ar putea deveni amfiteatru studențesc pentru o zi. In 26 iulie, viitorii doctori sunt așteptați sa susțina examenul de admitere…

- Arena Naționala ar putea deveni amfiteatru pentru o zi. In 26 iulie, viitorii doctori sunt așteptați sa susțina examenul de admitere la Facultatea de Medicina și Farmacie Carol Davila, din Capitala, conform Digi 24. Citește și: SNSPA organizeaza, in acest an, admiterea in mediul online. In…

- Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" a organizat, in data de 16 mai, cea de-a XI-a editie a examenului de simulare a admiterii. Anul acesta concursul s-a adaptat cerintelor impuse de contextul epidemiologic actual si s-a desfasurat in premiera online, pe platforma Hypertalk Education.…

- Cea de-a XI-a editie a Simularii Examenului de Admitere, desfasurata pe data de 16 MAI 2020, a adunat la start un total de 2.450 de participanti care s-au putut bucura, in ciuda contextului epidemiologic, de o experienta similara cu cea regasita in cadrul Examenului de Admitere. Organizat de catre Societatea…

- Rectorul MF "Carol Davila" din București, Viorel Jinga, a anunțat ca in acest an candidații la facultațile universitaților de Medicina și Farmacie din țara - București, Iași, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova - vor da examenul de admitere in aceeași zi, respectiv duminica, 26 iulie.Potrivit…