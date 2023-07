Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput inscrierile la liceu 2023. Ce trebuie sa știe elevii și parinții. Cum se completeaza fișa de admitere Admitere liceu 2023: din 6 iulie au inceput inscrierile la liceu. Elevii și parinții, asistați de diriginți, completeaza fișele de inscriere. In 19 iulie va fi repartizarea computerizata.…

- Intre 6 și 17 iulie, in zilele de joi și vineri, absolvenții clasei a VIII-a, impreuna cu parinții lor, completeaza fișele de opțiuni pentru inscrierea la liceu 2023, iar repartizarea computerizata are loc pe data de 19 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Ierarhia la nivel judetean si al Municipiului Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a care participa la admiterea in invatamantul liceal va fi afisata miercuri, la ora 18:00. Asta dupa ce Ministerul Educației a publicat o lista greșita a mediilor, care nu respecta regulile de ierarhizare. Acestea…

- Ministerul Educației a publicat luni, 3 iulie, ora 11:00, pe site-ul dedicat, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de bacalaureat in sesiunea iunie – iulie 2023. Au promovat 91.246 de candidați (87.226 de candidați din promoția curenta, respectiv…

- Ministerul Educatiei a publicat miercuri, primele rezultate ale Evaluarii Nationale. 76,2% dintre elevi au obtinut medii peste 5, procent mai mic decat in 2021 si 2022. Au fost inregistrate 429 de medii de 10, comparativ cu 221 – anul trecut si 132 in 2021. Rata de participare in sesiunea 2023 a examenului…

- Elevii din clasa a VIII-a si din anii terminali ai invatamantului liceal (clasa a XII-a și clasa a XIII-a) care nu au doua note sunt declarați amanați si vor avea o sesiune de examene pentru incheierea situatiei scolare pana pe 16 iunie, in baza deciziei consiliului de administrație al unitații de invatamant,…

- Calendarul Evaluarilor Naționale a fost modificat din cauza grevei profesorilor. Ministerul Educației a publicat in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea acestuia. Calendarul evaluarilor naționale a fost modificat cu privire la programarea examenelor naționale de clasa a VI-a. Acestea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți dimineața, in a doua zi de greva generala in Educație, ca nu poate satisface revendicarile sindicatelor deoarece „sunt foarte greu de implinit” la ora actuala, invocand pierderea de fonduri europene odata cu creșterea salariilor care ar adanci deficitul bugetar.…