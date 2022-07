Admitere liceu 2022 în Alba: ASTĂZI se afișează rezultatele de la repartizarea computerizată Admitere liceu 2022 in Alba: ASTAZI se afișeaza rezultatele de la repartizarea computerizata Admitere liceu 2022 in Alba: ASTAZI se afișeaza rezultatele de la repartizarea computerizata Elevii care au susținut in aceasta vara examenul de Evaluare Naționala 2022 vor afla, joi 14 iulie, rezultatele repartizarii la licee. Ministerul Educației va publica pe edu.ro rezultatele la prima etapa de repartizare computerizata la licee. Pentru anul șclar 2022-2023 au fost […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ADMITERE LICEU 2022: Rezultatele la repartizare computerizata vor fi publicate astazi de minister. Detalii pentru elevi Rezultate repartizare computerizata – ADMITERE liceu 2022: Ministerul Educației publica joi, 14 iulie, rezultatele la repartizare computerizata. Elevii afla la ce liceu vor invața…

- Rezultatele finale de la Evaluarea Nationala, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi afisate joi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Cu ajutorul acestei note, elevii vor putea calcula media de admitere la liceu, inainte de repartizarea computerizata din 14 iulie. 155.561 de elevi…

- Elevii de clasa VIII-a afla astazi rezultatele finale de la Evaluarea Naționala 2022, dupa contestații. Cu nota finala, elevii și parinții pot calcula media de admitere la liceu, inainte de repartizarea computerizata din 14 iulie. Rezultatele vor fi afișate și pe edu.ro, dar și la avizierele școlii.…

- Rezultate finale EVALUARE NAȚIONALA 2022: notele și media pentru admitere la liceu, dupa contestații, vor fi publicate joi Ministerul Educației publica joi, 30 iunie, notele și mediile finale la Evaluare Naționala 2022, dupa soluționarea contestațiilor. Media la examen conteaza in proporție de 80% pentru…

- Admitere liceu 2022: Cum se completeaza fișa de inscriere. Cum se face repartizarea computerizata a elevilor in clasa a IX-a Elevii care au susținut Evaluarea Naționala 2022 se pregatesc acum pentru admiterea in clasa a IX-a de la liceu. Perioada de inscriere la liceu incepe pe 4 iulie și se termina…

- Ministerul Educatiei a centralizat rezultatele inregistrate de absolventii clasei a VIII a care au sustinut Evaluarea Nationala EN VIII in perioada 14 17 iunie 2022. Rezultatele inainte de depunerea solutionarea contestatiilor au fost publicate la ora 10:30, pe site ul dedicat.Potrivit datelor furnizate…

- Rezultate EVALUARE NAȚIONALA 2022 in ALBA: Trei medii de 10. Unde au fost cele mai bune rezultate in județ La examenul de Evaluare Naționala 2022, in Alba, au fost doar trei de medii de 10, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. Rezultatele au fost afișate, cu anonimizarea numelui și prenumelui…

- EVALUARE NAȚIONALA 2022: Marți, 14 iunie, proba la ROMANA. Ce trebuie sa știe elevii la examen Evaluare Naționala 2022: Marți, 14 iunie, examenul incepe cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Primele rezultate vor fi cunoscute 23 iunie 2022 (pana la ora 14.00), iar cele finale in 30 iunie. Media…