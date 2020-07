Admitere liceu 2020. Astăzi se afișează rezultatele repartizării la licee Absolvenții de clasa a VIII-a din județul Brașov și din țara vor afla astazi, 10 iulie, la ce liceu au intrat, dupa publicarea rezultatelor la repartizarea computerizata. Conform normelor stabilite de Ministerul Educației, repartizarea la liceu va fi facuta doar in cazul elevilor care au reușit sa obțina cel puțin media 5 la examenele Evaluarii Naționale și la absolvirea gimnaziului. Elevii au completat fișele cu opțiunile pentru inscrierea la liceu in intervalul 2-6 iulie, iar in funcție de preferințele lor și de notele obținute, aceștia vor fi distribuiți. Tot astazi, va fi publicata lista cu… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele repartizarii computerizate pentru admiterea la liceu urmeaza sa fie publicate pe Edu.ro vineri, 10 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Elevii vor afla la ce liceu urmeaza sa studieze din toamna, in funcție de opțiunile trecute pe lista de incriere.

- Elevi absolvenți de gimnaziu din Alba și din țara afla astazi la ce liceu au intrat, dupa publicarea rezultatelor la repartizarea computerizata. Tot astazi, va fi publicarea listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet, potrivit calendarului comunicat de minister.…

- Elevii care au susținut anul acesta Evaluarea Naționala se pregatesc pentru admiterea la liceu. Rezultatele repartizarii computerizate la licee vor fi afișate vineri, 10 iulie. Unde vor afla elevii la ce liceu au intrat și care este algmoritmul de repartizare la licee. Repartizarea computerizata pentru…

- Repartizare computerizata 2020 edu.ro. Vineri, 10 iulie 2020, are loc repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a, prima etapa. Pe edu.ro au fost publicate deja rezultatele repartizarii computerizate la liceele militare. Potrivit acestor…

- Rezultate repartizare computerizata 2020, pe edu.ro. Marți, 7 iulie, este ultima zi in care parintii si candidatii pot verifica daca datele din fisele de inscriere la liceu sunt completate corect. Absolvenții clasei a VIII-a au avut la dispoziție cinci zile, intre 2 și 6 iulie 2020, pentru a completa…

- Astazi, incepe etapa speciala a examenului de Evaluare Nationala, organizata in premiera in istoria acestui examen. Sesiunea speciala a Evaluarii Naționale 2020 incepe cu proba la Limba și literatura romana, va continua marți, 30 iunie cu proba la Matematica, iar miercuri, 1 iulie se va desfașura proba…

- Rezultatele de la Evaluarea Naționala vor fi afișate astazi, 22 iunie, pana la ora 14.00. Acestea vor fi facute publice atat la avizerele școlilor in care copiii au susținut examenele, cat și pe site-ul evaluare.edu.ro. Absolvenții de gimnaziu nu iși vor mai vedea numele pe listele cu rezultatele de…

- Inscrierile in liceele profesionale și in invațamantul dual incep in 29 mai. Calendarul admiterii a fost publicat vineri noaptea in Monitorul Oficial, prin Ordinul 4.325 din 22 mai 2020. Elevii vor completa fișele de inscriere și dosarele la școlile lor gimnaziale, iar acestea vor depune dosarele elevilor…