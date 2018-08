Admitere armata 2018, sesiunea a II-a. Perioade si etape de recrutare

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada Ministerul Apararii Nationale desfasoara prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Judetean Satu Mare, activitati de recrutare a tinerilor – baieti si fete, absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat, in vederea scolarizarii in institutiile militare…

- Ministerul Apararii Nationale desfasoara prin Biroul Informare – Recrutare al Centrului Militar Judetean Maramures activitati de recrutare a tinerilor interesati sa devina maistri militari in marina militara. Locurile scoase la concurs la Scoala militara de Maistri militari a Fortelor Navale „Amiral…

- Un militar a murit, iar alti trei militari au ajuns in stare grava la spital in urma cu o saptamana dupa ce masina in care se aflau a intrat intr un copac din apropierea unitatii militare de la Boboc, judetul Buzau. Soferul masinii, in varsta de 32 de ani, era elev al Scolii de Maistri Militari si Subofiteri…

- Sfarsit de saptamana insangerat pe soselele care traverseaza judetul Buzau din cauza neatentiei la volan si a unui stil de sofat imprudent. Seria neagra a evenimentelor rutiere grave a fost deschisa inca de miercuri de accidentul provocat de un tanar militar, elev la Scoala Militara de Maistri Militari…

- Astazi, elevul caporal Comaneci V. Robert George, decedat intr un teribil accident rutier, a fost condus pe ultimul drum.Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene "Traian Vuia" a organizat, cu acceptul familiei, funeraliile militare conform precizarilor Regulamentului onorurilor…

- Starea generala a celor doi militari ai Scolii Militare de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc, internati in Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, este buna, pacientii fiind echilibrati hemodinamic si respirator, informeaza unitatea…

- Un grav accident de circulatie, produs in apropierea Scolii Militare de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia” s-a soldat cu patru victime. Din pacate, s-a confirmat ca unul dintre raniti nu a mai putut fi salvat. Masina condusa de un militar in varsta de 33 de ani a intrat…

- Din primele informatii, patru tineri se aflau intr-un autoturism, iar in apropierea unitatii militare de la Boboc, soferul ar fi pierdut controlul volanului si masina a intrat intr-un copac. Impactul a fost atat de puternic, incat toti cei patru tineri, care au in jur de 30 de ani, au fost grav raniti.…