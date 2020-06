Administraţia Trump pregăteşte un program de investiţii de 1.000 de miliarde de dolari pentru infrastructură Administratia Trump pregatește un program în valoare de 1.000 de miliarde de dolari în domeniul infrastructurii, concentrat pe proiecte din sectorul transporturilor, în cadrul masurilor de revigorare a celei mai mari economii din lume, a declarat marti o sursa apropiata situatiei, transmite Reuters, citat de news.ro. Versiunea preliminara a planului Departamentului Transporturilor aloca majoritatea fondurilor unor proiecte cum ar fi drumuri si poduri, dar un sfert din bani vor fi pentru infrastructura 5G si internet broadband în mediul rural, au declarat doua surse. Casa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Washington au fost dislocați 1.600 de soldati. Misiunea trupelor este sa puna capat jafurilor si violentelor inregistrate in capitala SUA de protestatarii revoltati de uciderea lui George Floyd, un afro-american de 46 de ani, decedat in timp ce era incatusat de o patrula de politie in Minneapolis.…

- Camera Reprezentantilor a adoptat vineri o propunere democrata pentru un nou urias plan de asistenta de 3.000 de miliarde de dolari pentru a lupta impotriva efectelor pandemiei de coronavirus in Statele Unite, care nu va fi aprobat de Senat, dominat de republicani, noteaza AFP, informeaza AGERPRES .…

- Va fi aprobat de Senat unde este dominat de republicani? Acest text este „nascut-mort”, afirma cu insistenta republicanii si presedintele american Donald Trump , a carui semnatura este necesara pentru a intra in vigoare. Camera inferioara a Congresului SUA , majoritar democrata, a probat proiectul cu…

- ​Camera Reprezentantilor a adoptat vineri o propunere democrata pentru un nou urias plan de asistenta de 3.000 de miliarde de dolari pentru a lupta împotriva efectelor pandemiei de coronavirus în Statele Unite, care nu va fi aprobat de Senat, dominat de republicani, noteaza AFP, preluata…

- „America impreuna: ne vom reintoarce la munca”, este mesajul lui Trump . Locul ales de echipa sa, este unul incarcat de simboluri: enormul edificiu gazduieste o impunatoare statuie a lui Abraham Lincoln , al 16-lea presedinte al Statelor Unite, asasinat pe 5 aprilie 1865. „Democratii, ca deobicei, sunt…

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de joi in crestere puternica, in pofida numarului record de solicitari pentru indemnizatii de somaj, traderii fiind concentrati pe planul de sustinere a economiei de 2.000 de miliarde de dolari adoptat de Senat si pe alte posibile…

- Liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, a anuntat miercuri ca s-a ajuns la un acord cu privire la un plan 'istoric' de 2.000 miliarde de dolari cu democratii si cu Casa Alba pentru relansarea economiei Statelor Unite, puternic lovita de pandemia provocata de noul coronavirus,…

- Secretarul Trezoreriei americane, Steven Mnuchin, a anunțat ca susține plațile directe de la buget de 1.000 de dolari pentru fiecare adult și 500 de dolari pentru fiecare copil, in contextul crizei provocate de epidemie. Mai este nevoie de aprobarea Congresului.Acordarea de sume de bani tuturor americanilor,…