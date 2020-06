Stiri pe aceeasi tema

- Cartea de dezvaluiri de la Casa Alba scrisa de fostul consilier pentru securitate naționala al lui Donald Trump, John Bolton, va fi publicata așa cum era stabilit, dupa ce un judecator a respins o acțiune in instanța a președintelui, scrie BBC News.Judecatorul Royce Lamberth, de la Tribunalul Districtual…

- Presedintele american Donald Trump a respins, joi, acuzatiile fostului sau consilier John Bolton, pe care l-a catalogat drept „mincinos”, în timp ce Administratia Chinei a negat orice legatura cu situatia politica de la Washington.John Bolton, fost consilier prezidential pentru…

- China afirma joi ca nu intentioneaza sa se amestece in alegerile americane din noiembrie, la o zi dupa publicarea unor fragmente explozive din cartea de memorii a fostului consilier in domeniul securitatii nationale al lui Donald Trump John Bolton, in care acesta il acuza pe locatarul Casei Albe…

- O carte de memorii scrisa de fostul consilier pentru securitate naționala John Bolton il prezinta pe Donald Trump ca pe un politician corupt și un diplomat nepriceput, care nu are respectul sfetnicilor sai și care este dispus sa sacrifice orice, inclusiv interesul național sau drepturile omului, pentru…

- Fostul consilier pe securitate naționala al lui Donald Trump, John Bolton, îl acuza pe președinte ca a solicitat ajutor chinez pentru a câștiga alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit unor extrase explozive dintr-o carte viitoare, publicate miercuri de o parte a presei americane.…

- Reprezentantii retelei Twitter au transmis joi ca au eliminat sute de mii de conturi ce promovau propaganda favorabila guvernului de la Beijing si mesajele inselatoare ale Chinei, inclusiv in legatura cu pandemia de coronavirus, relateaza Reuters.

- In baza noilor proceduri introduse in timpul pandemiei de COVID-19, toate videoconferintele Consiliului de Securitate sunt organizate pe baza consensului intre cei 15 membri. In vremuri obisnuite, fiecare membru al Consiliului se poate opune unei reuniuni daca strange noua voturi din totalul celor 15…

- Sambata, fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama , a criticat actuala administrație americana pentru raspunsul la epidemia de coronavirus, spunand ca unii oficiali „nici macar nu se prefac” ca ar rezolva problemele din competența lor. Intr-o rara condamnare publica a actualei administrații,…