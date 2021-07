Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat marti ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat de Comisia Europeana in septembrie, iar la inceputul anului viitor vor veni primii bani in tara.

- Piata romaneasca de arta a continuat trendul ascendent in prima jumatate a anului 2021, in ciuda perioadei de pandemie generatoare de criza la nivel mondial, se arata intr-un comunicat remis News.ro. Artmark, cel mai mare operator in piata romaneasca de arta (aproximativ 85% din vanzarile…

- ”Pe fondul temperaturilor ridicate inregistrate in ultima perioada, valorile consumului national de energie, in sezonul verii, au atins cote maxime istorice, depasindu-le pe cele inregistrate la sfarsitul lunii iunie. In zilele de miercuri, 14 iulie 2021, si joi, 15 iulie 2021, s-au inregistrat noi…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 120,25 milioane de euro in primele trei luni din acest an, in crestere cu 44,41% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au depasit 83,26 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul Agriculturii.…

- Importam de doua ori mai mult decat exportam. Potrivit Biroului National de Statistica, in primele trei luni ale anului, in tara au ajuns marfuri in suma de 1 551 de milioane de dolari, in crestere cu peste 13 la suta fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- Magazinul online si offline de optica Lensa.ro a inregistrat in primele patru luni afaceri de 3,6 milioane euro (17,6 milioane lei), cu 91% in crestere comparativ cu ianuarie - aprilie 2020, in timp ce cifra de afaceri cumulata de la infiintare, pentru perioada mai 2013 - aprilie 2021, s-a apropiat…

- Bilanțul total al deceselor din cauza Covid-19 din India a depașit, miercuri, cifra de 200.000, dupa ce in ultimele 24 de ore au murit din nou peste 3.000 de oameni din cauza imbolnavirii, relateaza Euronews . In total, numarul celor decedați din cauza coronavirusului de la inceputul pandemiei a ajuns…