Administraţia pentru Medicamente şi Alimente din SUA a autorizat comercializarea sistemului de încălzire a tutunului IQOS al Philip Morris Products ”Acesta este al doilea set de produse aprobate vreodata de agentie si primele produse din tutun care primesc ordine ”de modificare a expunerii”, care permit comercializarea unui produs continand un nivel redus sau care prezinta o expunere redusa la o substanta sau care nu includ substanta respectiva, atunci cand emiterea unui ordin este asteptata sa fie in beneficiul sanatatii populatiei”, arata comunicatul. Mai important, autorizarea acestor produse impune companiei sa efectueze o supraveghere post-comercializare si studii, pentru a determina daca ordinele MRTP continua sa fie corespunzatoare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 7 iulie, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a autorizat comercializarea „Sistemului de incalzire a tutunului IQOS ” de la Philip Morris Products SA, ca produse de tutun cu risc modificat (MRTP).„Prin intermediul procesului de aplicare pentru un produs de tutun cu risc…

- Agentia pentru Alimente si Medicamente a SUA (FDA) a dat marti in premiera unda verde medicilor sa poata prescrie ca tratament un joc video in cazul tulburarii de deficit de atentie si hiperactivitate (ADHD), relateaza EFE. Este vorba de jocul video EndeavorRx, produs de Akili Interactive,…

- Fostul tenismen rus Andrei Chesnokov le atrage atenția reprezentanților WADA ca Serena Williams ar folosi substanțe interzise. Americanca a avut mai multe ieșiri nervoase atunci cand trebuia sa fie supusa testelor anti-doping. „Pentru o jucatoare de tenis , sa lipsești un an este un adevarat dezastru.…

- „Am observat raspunsuri ale anticorpilor care indeplinesc multe dintre cerintele pe care am vrea sa le vedem la un eventual vaccin”, a spus dr. David Weiner, directorul Centrului pentru vaccinuri si imunoterapie din cadrul Institutului Wistar, cu care a colaborat firma Inovio. „Putem viza lucrurile…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA a anuntat, sambata dupa-amiaza, aprobarea in procedura de urgenta pentru un nou test de coronavirus care permite recoltarea mostrelor acasa, a anunțat presa americana. Noile kituri, produse de firma Everlywell si disponibile doar prin prescriptie…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA a anuntat, sambata dupa-amiaza, aprobarea in procedura de urgenta pentru un nou test de coronavirus care permite recoltarea mostrelor acasa, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Noile kituri, produse de firma Everlywell…

- Trei membri ai echipei care lupta contra conronavirusului de la Casa Alba, intre care specialistul in boli infectioase Anthony Fauci, vor ramane in izolare dupa ce s-ar fi expus virusului, au anuntat sambata mass-media americane, citate de AFP, potrivit news.ro.Robert Redfield, director al…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a autorizat, in procedura de urgenta, utilizarea medicamentului antiviral Remdesivir pentru tratarea pacientilor care sufera de coronavirus, anunta presedintele Donald Trump.