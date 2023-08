Stiri pe aceeasi tema

- Auzim deseori in discursul public vorbindu-se despre economia Romaniei in termenii unui declin evident fața de perioada comunista. Cifrele arata, insa, o realitate aflata exact la extrema cealalta: in ultimii ani, companiile, dar și bancile, din țara...

- Un parc cu figurine gigantice, care reproduc insecte de la noi din tara, s-a deschis langa municipiul Odorheiu Secuiesc, in premiera in Romania. Rolul acestuia e de a-i imprieteni pe copii cu lumea insectelor si de a oferi inca un punct de atractie turistilor care vin in zona.

- In regiunea Cernauți, o rusoaica a organizat o schema pentru plecarea ilegala in strainatate a barbaților de varsta militara. Ea ii transporta pe fugari in Romania pentru 18.000 de dolari și 5.

- Constructorii protesteaza miercuri in fata sediuluiGuvernului, fiind nemultumiti de intentia Executivului de a elimina facilitatile fiscale acordate sectorului constructiilor, potrivit news.ro.”Nu ne alungati din tara”, ”Vrem sa ramanem langa copiii nostri”, ”Vrem sa construin in Romania”, sunt cateva…

- Un sfert din acțiunile Hidroelectrica scoase la vanzare de Fondul Proprietatea a fost acontat de familia Țiriac. Ion Ion Țiriac, fiul mai cunoscutului Ion Țiriac, a dezvaluit ca in acest moment Grupul Țiriac deține 5% din Hidroelectrica. “Este o investitie pe termen lung pentru noi si sper sa fie doar…

- Tancul a disparut, dar camionul și remorca sunt inca acolo, scrie cotidianul regional german Passauer Neue Presse despre transportul ilegal al unui șofer roman de TIR prins in Germania cand aducea spre țara un tanc.In timpul unui control in trafic, sambata, 27 mai, polițiștii de autostrazi au oprit…

- La finalul lunii martie, Romania a ajuns la 55.244 de prosumatori, cu o capacitate instalata de 636 MW, circa 5.000 de prosumatorii fiind inregistrati in Ilfov, judet in care se afla cea mai mare comunitate de mici producatori-consumatori de energie din Romania, potrivit analizei realizate de Ziarul…

- Ministrul Finanțelor a anunțat, vineri, la dezbaterea „Solutii de garantare financiara – Retrospectiva si perspectiva 2023-2024”, inființarea unei noi banci in Romania in luna iunie. „In acest timp am reusit sa capitalizam si sa intarim bancile romanesti si nu vreau sa se inteleaga gresit, este nevoie…