Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO-VIDEO| O noua ediție a „Expozitiei Columbofile” s-a deschis, astazi, la Sebeș. Participa 100 de crescatori, iar intrarea este libera FOTO-VIDEO| O noua ediție a „Expozitiei Columbofile” s-a deschis, astazi, la Sebeș. Participa 100 de crescatori, iar intrarea este libera In acest weekend,…

- Primaria vrea sa cumpere sistem electronic integrat pentru inregistrare audio-video, sonorizare și vot electronic, ce va fi folosit la ședințele Consiliului Local. Acesta va fi montat in sala de ședințe de la Direcția Programe a Primariei, pe strada Bucovinei nr. 6, investiția fiind estimata la valoarea…

- Anul 2019 a fost destul de complicat pentru administrația locala și nu neaparat pentru ca a fost an electoral (cu alegeri europarlamentare și prezidențiale). Au fost multe momente tensionate, in special la nivelul Consiliului Local, dar și in relația administrației cu cetațenii nemulțumiți de problemele…

- Cei peste 1.400 de elevi ai claselor 0 XII din cadrul liceului din Cumpana au primit cadouri din partea Primariei si Consiliului Local, in cadrul unui spectacol organizat in sala mare a Casei de Cultura Cumpana.Sub coordonarea cadrelor didactice, elevii au pregatit un frumos spectacol, in cadrul caruia…

- O postare pe Facebook a Olgutei Vasilescu a provoacat un cutremur in administrația locala craioveana.Lia Olguța Vasilescu a scris, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca nu este mulțumita de serviciile pe care administrația locala le ofera craiovenilor, in ultima perioada, motiv pentru care…

- Primaria și Consiliul Local Ocna Mureș, Casa de Cultura „Ion Sangerean” și Asociația Culturala „Tradiții Ocnamureșene” organizeaza „Gala tinerilor ocnamureșeni” – joi, 5 decembrie incepand cu ora 17.00. Evenimentul se afla la cea de-a doua ediție. In decembrie 2018, au fost acordate sute de medalii…

- Primaria Arad cheltuie anual zeci de milioane de lei pentru a acoperi gaurile de la CET Hidrocarburi. In ultima ședința a Consiliului Local, din excedentul bugetar s-au alocat noi sume pentru acoperirea diferentelor de pret la energie termica - 24.196.254 lei și sume pentru acoperirea pierderilor inregistrate…

- Reprezentanții administrației locale din Teiuș au sarbatorit-o pe o localnica, la varsta de aur. Ana Danciu a implinit 100 de ani. ”Un moment mai aparte, cu mare incarcatura emoționala a avut loc la Teiuș. Primarul orașului, Mirel Vasile Halalai, alaturi de reprezentanții Primariei, cu sprijinul Consiliului…