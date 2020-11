Stiri pe aceeasi tema

- Situatie incredibila la Primaria Generala a Capitalei. S-a aflat cum a irosit Gabriela Firea 70 de milioane de lei din banii publici. Furtul a iesit la iveala. Cum a irosit Firea zeci de milioane de lei Informatii incredibile despre sumele uriase cheltuite de Primaria Capitalei, in timpul mandatului…

- "Le-am spus ca acum am incredere sa transfer banii in contul Primariei pentru incalzire, nu sa caut soluții sa se duca banii la ELCEN", i-a spus Ludovic Orban lui Nicușor Dan in ziua investiturii sale in funcția de edil al Bucurestiului. Gabriela Firea spune ca este inuman si inimaginabil…

- Rezultatele finale ale alegerilor pentru Primaria Capitalei anunțate de Autoritatea Electorala Permanenta luni, la mai bine de o spatamana de la scrutin, arata ca Nicușor Dan a fost ales primar general de catre 282.631 (42,81%) de bucureteni prezenți la urne, in timp ce Gabriela Firea a obținut 250.690…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, duminica seara, ca datoria Primariei Municipiului Bucuresti este in jur de 4 miliarde de lei, mentionand ca primul lucru pe care trebuie sa-l faca este esalonarea platilor pentru „mentinerea corabiei la suprafata”. “Trebuie sa incepem cu finantele.…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a prezentat, duminica, intr-o conferința de presa, alte trei cazuri din ceea ce numește „caracatița infracționala de la primarie”, respectiv Parcul Verdi, apartamentele cumparate pentru medici in Greenfield și tranzacția cu Cinematograful Lumina,…

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, spune ca și-a facut testele antidrog și COVID-19 cerute de Gabriela Firea contracandidaților și ii propune acesteia o dezbatere in sala de consiliu a primariei, scrie site-ul G4Media. ”Multumita ca i-a mai pacalit inca odata pe bucuresteni, impostoarea…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca va depune vineri o plangere la adresa PNL national, PNL Bucuresti si pe numele firmei care se ocupa de campania electorala a lui Nicusor Dan, dupa ce acesta a prezentat ”caracatita” de la Primaria Capitalei. Firea sustine ca numele prezentate nu au nicio…

- Candidatul la Primaria Capitalei, Nicușor Dan i-a lansat o provocare primarului general, Gabriela Firea, in direct la realitatea Plus. Nicușor Dan a invitat-o pe Firea sa-l insoțeasca la intalnirile cu bucureștenii și sa imparta impreuna flyere. Nicușor Dan a afirnat ca primarul general se ferește…