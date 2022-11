Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua unitați școlare moderne vor fi inaugurate la Corbii Mari, luni, 28.11.2022. Primaria Corbii Mari a mai finalizat doua investiții majore pentru sistemul educațional. Este vorba despre investițiile ” CONSTRUIRE ȘCOALA CU CLASELE 0-VIII IN SAT UNGURENI ,COMUNA CORBII MARI, JUDEȚUL DAMBOVIȚA”…

- Peste 880.000 lei vor intra astazi, 8 noiembrie 2022, in conturile unitaților de invațamant preuniversitar de stat din municipiul Deva, pentru plata burselor de merit, studiu și sociale, aferente lunilor septembrie și octombrie 2022, potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 474/2022. Cuantumul…

- Incepand cu ziua de vineri, elevii intra intr-o vacanța scurta, urmand sa revina la școala pe data de 31 octombrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Anul acesta, in premiera, structura noului an scolar include cinci module de invatare si cinci vacante: * Modulul 1 – cursurilr au…

- Va informam ca se va intrerupe alimentarea cu apa in satul Ungureni din comuna Dragomirești, in data de 05.10.2022, intre orele 08:00-13:00, pentru igienizarea periodica a rezervorului de apa potabila. De la reluarea furnizarii apei…

- Se oprește apa in comuna Dragomirești, satul Ungureni, in data de 05.10.2022, intre o The post Se oprește apa in comuna Dragomirești, satul Ungureni, in data de 05.10.2022, intre orele 08:00 – 13:00 first appeared on Partener TV .

- La Vacarești, in prima zi de școala a fost inaugurata o gradinița ultramoderna, pentru prichindei și parinți, dupa multe așteptari, anul școlar 2022-2023 a inceput cu bucurie și emoție intr-o unitate școlara la standarde europene. O cladire noua, cu toate dotarile necesare, și-a deschis de luni, 5 septembrie…

- La Corbii Marii, administrația condusa de primarul Ionuț Banica va inaugura doua unitați școlare ultramoderne, rețeaua de canalizare și un loc de aregrement, investiții majore care contribuie la dezvoltarea comunei. Duminica, 4 septembrie, cele patru obiective de investiții vor fi imaugurate: -Construire…

- O adevarata lume de basm la Gradinița cu program prelungit Ghergani din orașul Racari care a fost extinsa prin amenajarea unui al doilea corp de cladire-Corpul B. Gradinița a fost extinsa de la 40 de locuri la 56 de locuri, și asta pentru ca numarul cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul…