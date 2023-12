Administrația Combinatului „Liberty” ia un credit de 150 de milioane euro subvenționat de stat In contextul problemelor financiare cu care se confrunta compania din cauza crizei provocate de razboiul din Ucraina, administrația Combinatului Siderurgic „Liberty” angajeaza un credit de 150 milioane de euro pentru asigurarea capitalului de lucru. Criza provocata de razboiul din Ucraina a dus la o scadere a investițiilor care afecteaza și siderurgia, iar in aceste condiții singurul producator de oțel din Romania, Combinatul Siderurgic „Liberty” de la Galați, fostul „Sidex”, se confrunta cu probleme financiare care afecteaza, atat capitalul de lucru, cat și investițiile, dintre care cea mai importanta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica provocata de razboiul din Ucraina a determinat o scadere fara precedent in activitatea porturilor de Dunarea Maritima, de la Tulcea, Galați și Braila, actualii indicatori fiind chiar sub valorile din perioada razboiului din fosta Iugoslavie, care a blocat navigația pe Dunare. Invazia…

- Kievul a convenit cu Chișinaul și Bucureștiul sa optimizeze transportul feroviar in legatura cu situația de la granița polono-ucraineana, a anunțat șeful Comitetului financiar al Radei Supreme, Daniil Ghetmanțev.Potrivit afirmațiilor acestuia, a avut loc o intalnire intre reprezentanții operatorilor…

- Combinatul Siderurgic „Liberty” din Galați, singurul mare producator de oțel din Romania, se confrunta cu foarte mari probleme, in special din cauza prețului energiei din țara noastra, care afecteaza indicatorii de eficiența ai activitații companiei. De peste zece ani, din perioada Guvernului Boc și…

- Ultimele zile au adust mari probleme pe malul romanesc al Dunarii, aproape de Ucraina. Nu cu mult timp in urma, atacurile cu drone rusești aveau sa fie vazute și auzite din Tulcea și nu numai. Se pare ca o noua situație de acest gen a avut loc, iar mesajul venit in miez de noapte i-a […] The post Mesajul…

- Dronele ruse nu ataca Romania, dar faptul ca resturi ale acestora cad pe teritoriul tarii noastre creeaza o „problema reala” si o situatie „inacceptabila”, a afirmat, joi, presedinte Klaus Iohannis. Iohannis a participat la evenimentul World Leaders Forum cu tema „Perspectiva Romaniei asupra razboiului…

- Dronele ruse nu ataca Romania, dar faptul ca resturi ale acestora cad pe teritoriul tarii noastre creeaza o „problema reala” si o situatie „inacceptabila”, a afirmat, joi, presedinte Klaus Iohannis. Iohannis a participat la evenimentul World Leaders Forum cu tema „Perspectiva Romaniei asupra razboiului…

- Ministerul Apararii anunta ca a cercetat peste 80 de kilometri patrati și ca posibila existenta a unor fragmente de drona, la trei kilometri si jumatate de Plauru, nu a fost confirmata in urma verificarii in teren. “Fortele MApN continua activitatile de supraveghere a zonelor de pe teritoriul national…

- Secretarul de stat Antony Blinken a vorbit cu ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, despre ancheta desfașurata de autoritațile din Romania in cazul resturilor de drona care au fost gasite pe malul romanesc al Dunarii, aproape de granița cu Ucraina, anunța Departamentul de Stat, prin purtatorul…