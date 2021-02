Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden intemtioneaza sa permita intrarea in vigoare a unei reguli din era Trump care are ca tinta companiile chineze de tehnologie considerate un pericol pentru Statele Unite, in pofida obiectiilor companiilor americane, a anuntat Departamentul pentru Comert, citat de Reuters. Departamentul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat vineri un decret pentru impunerea de sanctiuni impotriva firmei chineze de aviatie Skyrizon, care a incercat sa achizitioneze compania aerospatiala ucraineana Motor Sich, relateaza Reuters, potrivit Agerpres Soarta Motor Sich a devenit subiect de…

- Departamentul de Stat al SUA a informat luna aceasta companiile europene, pe care le suspecteaza ca ajuta Rusia sa construiasca gazoductul Nord Stream 2, ca risca sa fie sanctionate, in contextul in care administratia Trump pregateste o ultima runda de masuri punitive impotriva acestui proiect, au…

- Consilierul adjunct pentru securitate nationala Matt Pottinger, o figura de marca in politica administratiei Trump fata de China, si-a dat demisia miercuri, informeaza Reuters. El a fost urmat de Ryan Tully, seful pentru afaceri europene si ruse in cadrul Consiliul National de Securitate. De asemenea,…

- ​Premierul Scott Morrison a declarat marti ca Julian Assange este "liber sa se întoarca acasa" în Australia dupa solutionarea contestarii în justitie împotriva sa, dupa ce un tribunal britanic a respins cererea de extradare a fondatorului Wikileaks catre Statele Unite,…

- Presedintele ales Joe Biden a declarat joi pentru CNN ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, principalul expert american in boli infectioase si o figura foarte respectata in Statele Unite, sa faca parte din echipa sa de combatere a pandemiei de COVID-19 in calitate de consilier medical principal,…

- Statele Unite acuza China de ”încalcari flagrante” ale obligației de a pune în aplicare sancțiunile internaționale contra Coreei de Nord și ofera recompense de pâna la 5 milioane de dolari pentru informații privind încalcarea sancțiunilor, transmite Reuters. Alex…

- Uniunea Europeana incearca sa incheie o noua alianta cu Statele Unite, care sa puna capat tensiunilor din era Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate de China, a scris duminica Financial Times, citand dintr-un proiect de plan european, informeaza agenția Reuters.