Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala "Apele Romane"anunta ca, potrivit datelor centralizate, in prezent exista rezerve de apa suficiente pentru alimentarea cu apa a populatiei in sistem centralizat, potrivit Agerpres."Administratia Nationala Apele Romane monitorizeaza permanent volumele de apa din principalele…

- Localitatea Faget din județul Timiș este primul oraș din Romania care intra in carantina din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19, inregistrat la o mie de locuitori. Fagetul are aproximativ 7000 de locuitori și va inregistrat 47 de cazuri de Covid-19. In plus plus alte trei sate din zona intra…

- Fondul Proprietatea vrea sa impiedice Hidroelectrica sa livreze energie clientilor casnici, la preturi mici, si vrea sa tina compania captiva marilor furnizori, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, potrivit Agerpres."Interesul romanilor…

- Dupa patru zile de negocieri tensionate, cei 27 de lideri UE au ajuns la un acord privind planul de relansare economica de 750 miliarde de euro. Totodata, liderii tarilor europene si ai institutiilor UE au aprobat un buget multianual pentru perioada 2021-2027 in valoare de 1.074 de miliarde de euro.…

- Hidroelectrica a redus pretul din oferta pentru consumatorii casnici de la 255 de lei pe MWh, cat era pana acum, la 239 de lei pe MWh, potrivit site-ului companiei. Aceasta dupa ce compania a fost acuzata de ministrul de resort, Virgil Popescu, de faptul ca ar putea furniza direct populatiei…

- Noi propuneri privind planul de relansare a economiei Uniunii Europene vor fi prezentate sambata, in a doua zi a summitului european de la Bruxelles, in incercarea de a convinge grupul tarilor ''frugale'', condus de Austria si Olanda, sa avanseze catre un acord intre Cei 27, informeaza…

- Planul național de investiții și relansare economica propus de guvernul liberal, cu girul președintelui Klaus Iohannis, vizeaza arunctarea pe piața a unei sume de peste 100 miliarde de euro in urmatorii ani pentru construcția a 3.400 de kilometri de autostrada și drumuri exprex, spitale regionale,…

- Hidroelectrica este obligata de comisarii Garzii de Mediu Hunedoara sa curețe lacul de acumulare de la Subcetate. Ploile din ultima saptamana au scos la lumina gunoaiele abandonate prin paduri și nu numai. Ploile abundente au spalat malurile raurilor și paraurilor, antrenand deșeuri abandonate…