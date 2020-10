” Administratia Nationala Apele Romane continua, prin Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, lucrarile la acumularea Runcu din judetul Maramures. In cadrul rectificarii bugetare din acest an, valoarea creditelor rambursabile pentru obiectivul de investitii Runcu a fost majorata la 15 milioane de lei”, a anuntat administratia. Barajul Runcu este o lucrare hidrotehnica de amploare, unica in Romania, realizata in cea mai mare parte din fonduri rambursabile, a carei valoare totala de investitii este de 460 de milioane de lei. Pana in prezent, au fost alocate fonduri in valoare de peste 300 de milioane…