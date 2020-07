Administraţia Apele Române a dat aproape 170 de amenzi în valoare de 7,2 milioane lei; majoritatea au fost pentru exploatare ilegală a agregatelor minerale Administratia Nationala „Apele Romane” a anuntat marti ca a aplicat de la inceputul anului un numar de aproape 170 de amenzi in valoare de 7,2 milioane lei, din care aproape jumatate au fost aplicate pentru exploatare ilegala a agregatelor minerale, informeaza News.ro. Citește și: ULTIMA ORA Monstrul acuzat ca și-a spintecat copilul de 8 ani a fost prins ”Din datele centralizate recent la nivel national de catre Administratia Nationala Apele Romane, cei aproape 140 de inspectori ai ANAR au aplicat de la inceputul anului un numar de aproape 170 de amenzi in valoare de peste 7 milioane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Din datele centralizate recent la nivel national de catre Administratia Nationala Apele Romane, cei aproape 140 de inspectori ai ANAR au aplicat de la inceputul anului un numar de aproape 170 de amenzi in valoare de peste 7 milioane lei. La nivelul ANAR, Ervin Molnar, directorul general al A.N. Apele…

- Inspectorii pentru munca au aplicat amenzi in valoare de aproape 7 milioane de lei in saptamana 20 - 25 iulie, in urma unui control efectuat la nivel national, potrivit unui comunicat remis de Inspectia Muncii.

- Pentru a verifica modul in care sunt respectate regulile de comportament emise de autoritati pentru prevenirea si controlul virusului SARS-CoV-2, CFR Calatori impreuna Politia Transporturi Feroviare (TF), continua actiunile desfasurate in comun.

- ”In perioada 1- 10 iulie 2020, Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfasurat actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 6.074.600 de lei”, arata institutia, intr-un comunicat de presa transmis luni. Astfel, au fost gasite 315 persoane care desfasurau…

- Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti au efectuat, in perioada 25 mai - 30 iunie, peste 2.500 controale la angajatori de pe raza municipiului Bucuresti, pentru a verifica masurile de sanatate si securitate in munca, potrivit unui comunicat remis luni de ITM Bucuresti. In urma…

- Aproximativ 4.000 de angajatori au fost verificati de la inceputul starii de urgenta si pana in prezent, aplicandu-se amenzi de peste 4 milioane de lei pentru munca nedeclarata, a anuntat marti, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la dezbaterea motiunii simple impotriva sa de la Senat."Inspectia…

- Amenzi in valoare totala de 9,2 milioane de lei in urma actiunilor de control din domeniile constructiilor, intretinerii si reparatiilor de autovehicule si a agentilor de plasare a fortei de munca in strainatate Pentru a verifica situatia cetatenilor romani care doresc sa munceasca in strainatate, Inspectia…

- Ziarul Unirea De la inceputul starii de urgența s-au dat amenzi in valoare de 570 de milioane de lei. Vela sugereaza ca sumele ar putea fi utilizate in sistemul de sanatate publica De la inceputul starii de urgența s-au dat amenzi in valoare de 570 de milioane de lei. Vela sugereaza ca sumele ar putea…