- Inspectorul general al Departamentului american al Justitiei a stabilit, intr-un raport care urmeaza sa fie facut public luni, ca ancheta FBI asupra consilierilor lui Donald Trump din timpul campaniei prezidentiale din 2016 a fost declansata pe baze legale si autorizate adecvat, a declarat pentru…

- Camera Reprezentantilor investigheaza daca presedintele american Donald Trump a mintit in marturia scrisa trimisa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei federale acum incheiate privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, informeaza luni canalul CNN, preluat de Reuters.…

- Principalul consilier al presedintelui Donald Trump din timpul campaniei prezidentiale din 2016 a lasat sa se inteleaga ca Ucraina si nu Rusia, este responsabila de piratarea electronica a Partidului Democrat, conform unor documente facute publice sambata de Departamentul de Justitie, informeaza…

- Ministerul rus al Apararii a spus duminica ca nu are informații sigure cu privire la operațiunea americana care l-a ucis pe liderul gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza agenția de știri RIA, dupa ce președintele american, Donald Trump, a confirmat moartea sa, scrie Reuters. Totodata…

- Un judecator american a aprobat vineri o cerere din partea unei comisii a Camerei Reprezentantilor pentru a avea acces la informatii cenzurate din raportul fostului consilier special Robert Mueller referitor la ancheta sa despre implicarea Rusiei in alegerile din 2016 din SUA, transmite Reuters,…

- Departamentul de Justiție al SUA a deschis o ancheta penala cu privire la investigația condusa de procurorul special Robet Mueller. Ancheta prevede cazul implicarii Rusiei in campania electorala din 2016, potrivit unor surse citate de New York Times . Donald Trump a contestat permanent investigația…

- Presedintele american Donald Trump l-a aparat sambata pe avocatul sau Rudy Giuliani drept „un luptator legendar impotriva infractionalitatii” si un „avocat minunat”, dupa o relatare din media potrivit careia procurorii federali ancheteaza daca fostul primar din New York a incalcat legea privind lobby-ul…

- Statele Unite au adoptat luni sancțiuni care vizeaza mai multe entitați și cetațeni ruși, printre care Evgheni Prigojin, om de afaceri apropiat de Kremlin, sub acuzația ca au încercat sa influențeze alegerile legislative și locale în Statele Unite, în 2018, scrie AFP."Acțiunile…