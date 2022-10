Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Alexander Grushko, spune ca Alianța Nord-Atlantica este responsabila pentru izbucnirea razboiului din Ucraina, iar totul a inceput de la summit-ul NATO de la București, din 2008, atunci cand a fost luata decizia ca Ucraina și Georgia sa devina membre ale blocului…

- Vicepresedintele Dumei de Stat, Piotr Tolstoi, susține ca Rusia nu va recurge la arme nucleare in Ucraina, intrucat poate cuceri Kievul cu ajutorul oamenilor mobilizați recent. „Avem posibilitatea sa ne consolidam eforturile militare, sa ne consolidam armata, cu oamenii mobilizati”, a declarat Piotr…

- Președintele Klaus Iohannis și președinții statelor membre ale NATO din Europa Centrala și de Est au adoptat o declarație comuna in care afirma ca nu vor recunoaște incercarile Rusiei de a anexa teritorii ucrainene și in care reafirma susținerea cu fermitate a deciziei summitului NATO de la București…

- Textul declarației a fost realizat și agreat de trimișii speciali pentru problematica Holocaustului sau funcții echivalente din Canada, Croația, R. Ceha, Grecia, Olanda, Romania, Marea Britanie, SUA. Nu trebuie sa uitam niciodata oribilele crime impotriva umanitații care au avut loc acum 81 de ani,…

- Ucrainenii din orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, care este sub ocupația rușilor, se tem ca vor fi chemați sub arme de Moscova, in urma unui referendum privind aderarea la Rusia, la care unii locuitori au fost forțați sa voteze sub amenințarea armelor, a declarat luni, 26 septembrie, primarul exilat…

- Romania este stat membru al NATO și beneficiaza, in cel mai inalt grad, de toate garanțiile de securitate, a transmis duminica Ministerul Afacerilor Externe ca raspuns la amenințarile formulate sambata de președintele belarus Aleksandr Lukașenko. De altfel, la sediul MAE a fost convocat reprezentantului…

- Papa Francisc s-a intalnit vineri cu mitropolitul Antonie, al doilea ierarh ca importanta din structura Bisericii Ortodoxe Ruse, inaintea unui summit de luna viitoare in cadrul caruia liderul de la Vatican urmeaza sa se intalneasca si cu patriarhul Kirill, care sustine razboiul din Ucraina, informeaza…

- Posibilitați de dialog intre Moscova și Kiev exista, nici președintele Rusiei, Vladimir Putin, nici ministrul de Externe, Serghei Lavrov ,nu au vorbit vreodata despre inchiderea acestei uși, a declarat pentru RIA Novosti, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvint al liderului rus. "Nici președintele, nici…