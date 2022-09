Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Adjud continua demersurile pentru reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș“ din municipiu. In acest sens, municipalitatea a scos la licitație serviciile de asistența tehnica din partea proiectantului pentru perioada de execuție a lucrarilor aferente obiectivului de investiții…

- In cadrul proiectului ,,Biblioteca de vacanta “, editia a XV – a, Biblioteca Municipala ,,Elena Lahovary”, in perioada 9 august – 9 septembrie 2022, invita copiii pasionati de limba franceza sa participe la Clubul de lectura ,,J‘APPRENDS LE FRANCHAIS ”. Scopul acestui club este de stimulare a interesului…

- Scoala Gimnaziala Vizantea Razaseasca și Solenoid Concept SRL sunt partenere in cadrul proiectului „Servicii integrate pentru incluziune sociala in comuna Vizantea-Livezi‟ implementat de comuna Vizantea-Livezi. Proiectul are o valoare de 1 milion de euro și este finanțat prin Programul Operațional Capital…

- In cadrul proiectului ,,Biblioteca de vacanta “, editia a XV – a, Biblioteca Municipala ,,Elena Lahovary”, in perioada 25 iulie – 2 septembrie 2022, invita copiii pasionati de limba engleza sa participe la Clubul de lectura in limba engleza ,,THE ALLPHABET”. Scopul acestui club este de stimulare…

- Comunicat de presa Data: 11 iulie 2022 Lansarea proiectului „Creșterea performanței energetice și lucrari conexe pentru cladirea Liceului Tehnologic G. G. Longinescu Focșani” Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Focșani, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Creșterea performanței…

- Biblioteca Municipala „Elena Lahovary”, in colaborare cu Directia de Asistenta Sociala Adjud, condusa de director, jurist Loredana Dascalu, organizeaza „Lectura la Centrul Sf. Stelian”. In perioada iunie 2022 – iunie 2023, se vor desfasura saptamanal la sediul centrului ateliere de lectura sustinute…