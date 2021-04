Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile parlamentare pentru cultura au respins astazi, 8 aprilie, rapoartele de activitate ale TVR pe anii 2017, 2018 si 2019, cu 13 voturi pentru și 7 impotriva. Presedintele Comisiei pentru cultura a Camerei Deputatilor, Iulian Bulai, a precizat ca Birourile permanente reunite nu au sesizat cele…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a trimis o scrisoare grupurilor parlamentare din Senat in care propune sanctionarea senatoarei Diana Sosoaca pentru incalcari ale prevederilor regulamentare. Aceasta precizeaza ca Sosoaca nu respecta masurile de protectie sanitara si nu poarta masca in sala de plen, instiga…

- Deputatul AUR Dan Tanasa, care s-a remarcat miercuri printr-un comportament suburban in Parlament la adresa a doi deputati USR, a fost premiat in 2015 de Fundatia „Dan Voiculescu” cu 50.000 de lei. Vlad Voiculescu a fost pus la zid! I-a șantajat pe Orban și Klaus Iohannis Tanasa a primit, in 2015,…

- Monitorului Oficial va fi accesibil in format electronic, gratuit Foto: Agerpres. Deputații au adoptat propunerea legislativa prin care formatul electronic gratuit al Monitorului Oficial va fi accesibil pentru citire, cautare, salvare, distribuire și imprimare. În prezent acesta…

- Programul de lucru al plenului reunit al Parlamentului pentru dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost prelungit, in noaptea de luni spre marti, pana la ora 2,00. Parlamentarii au votat acest lucru la propunerea liderului deputatilor PNL, Gabriel Andronache. "Domnule…

- Deputații și senatorii au votat, miercuri, pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, proiectul adoptat fiind inițiat de PSD. UDMR nu a votat. Decizia a fost luata cu voturi 357 „pentru”, in timp ce parlamentarii UDMR nu au votat. „Suntem bucuroși ca proiectul PSD a fost adoptat de comisie”,…

- Liderul PNL Caraș-Severin nu face parte din categoria parlamentarilor care zac patru ani in Parlament, timp in care nu fac nimic pentru romani, ci doar iși pun la punct afacerile și „iși umfla burdihanele” la restaurantul cu prețuri ridicole și sfidatoare pentru omul de rand. Citește și: Calinic iși…

- Un parlamentar trebuie sa scoata din buzunar, pentru un mic dejun, doar sapte lei. Un antricot de vita in sos de vin, considerat un preparat „premium”, costa doar 9,7 lei in restaurantul Parlamentului Un parlamentar primeste o indemnizatie lunara de 18.720 lei brut. Restaurantul din Parlamentul Romaniei…