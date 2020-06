Adio (momentan) metro la Timişoara, se face un studiu nou şi ne gândim deja la monorail Perspectiva metroului timisorean sunt tot mai indepartate, odata cu mentinerea liniilor de cale ferata pe estacada, dar se lucreaza si se face… un nou studiu, ne asigura primarul. Iar daca nu merge cu metroul, poate merge cu monorailul! Fondurile europene au dat peste cap planurile primarului Timisoarei de a duce liniile de cale ferata din ... The post Adio (momentan) metro la Timisoara, se face un studiu nou si ne gandim deja la monorail appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR Timisoara solicita luarea mai multor masuri din partea celor care se ocupa cu proiectul TM 2021 pentru ca proiectul ar fi in pericol. Intr-o scrisoare intocmita de Dominic Fritz, candidatul partidului la postul de primar, adresata directorului executiv al asociatiei, Horatiu Rada, prin care se cere…

- E aproape gata! Tabla de sah instalata de primarul Timisoarei pe strazile din centrul orasului e aproape completa. Mai sunt de „mobilat” doar strazi cu trafic mai scazut, gen Loga sau Eminescu a anuntat Nicolae Robu. Edilul-sef insista din nou ca e felicitat de cetatenii care sunt incantati de initiativele…

- Primarul Timisoarei este total multumit de modul in care orasul a fost repopulat cu tot felul de arbori, plantati in toate zonele orasului. Numai haterii nu vad asta si vad doar ca s-a taiat un pom care afecta tevile de gaz, sustine acesta. Oficialul a inspectat orasul ca sa vada cat de frumosi sunt…

- Compania Nationala de Investitii urmeaza sa ridice la Timisoara o sala polivalenta, cu 16.000 de locuri. In aceasta perioada, CNI deruleaza licitatia pentru stabilirea firmei care se va ocupa de intocmirea documentatiei aferente proiectului, iar interesul este extrem de ridicat. Catalin Iapa, secretarul…

- Pe fondul de vanatoare de la Mosnita au fost descoperite cadavrele a trei mistreti. Analizele effectuate, atat la Timisoara, cat si la Bucuresti, au confirmat pesta porcina. S-au stabilit zonele infectate din jurul focarului. In data de 25 mai, Direcția Sanitara Veterinara Timiș a fost anunțata de existenta…

- Dupa doua luni in care iarba a crescut degeaba in parcuri, primarul Timisoarei anunta ca acestea s-ar putea redeschide pentru public in scurt timp. Cat de scurt va fi o surpriza, pentru ca decizia va fi luata de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, iar aceste decizii o sa apara brusc in continuare.…

- Singurul jucator al echipei de baschet SCM Timișoara aflat in izolare in Statele Unite ale Americii, nu este un cetatean al acestei tari, ci belgianul Amaury Gorgemans. Pivotul care masoara 2,13 metri este in aceasta perioada in orasul Augusta, din statul Georgia, alaturi de sotie, de copilul acestora,…

- Acelasi grup de trei firme doreste sa realizeze lucrarile de reabilitare a retelei de termoficare a Timisoarei, acestea fiind singurele care au depus oferte in cadrul licitatiei lansate pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timisoara in vederea conformarii…