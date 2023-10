Adio gazoane artificiale din 2031

Pana in 2031, gazoanele artificiale, ce emana particule nocive in atmosfera, trebuie sa fie inlocuite cu unele naturale. Comisia Europeana a fixat un termen limita, de opt ani, pana la care cluburile vor fi obligate sa renunțe la terenurile care nu poseda iarba naturala. Explicația acestei hotarari este poluarea mare prin intermediul microparticuloelor de plastic eliberate in atmosfera. Problema nu e iarba artificiala, ci cauciucul din anvelopele reciclate. Microparticulele negre se raspandesc peste tot in jurul gazonul artificial și se pot observa pe pantofii de sport și pe haine. Pana in 2031…