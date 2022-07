Stiri pe aceeasi tema

- A fost semnat și transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei ordinul de ministru care aproba noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP). Comparativ cu actualul regulament (in vigoare pana la data de 31 august 2022), elementele de…

