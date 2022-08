Adio dușuri calde și iluminat public. Cum reduce Europa consumul de energie Europenii fac dușuri mai reci, birourile reduc termostatele, iar magazinele intensitatea luminilor pentru a evita intreruperile de curent și frigul in case in aceasta iarna, ca urmare a consecințelor razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Pe masura ce Kremlinul reduce livrarile de gaze și intreruperile de energie electrica intensifica criza de aprovizionare, Europa nu are […] The post Adio dușuri calde și iluminat public. Cum reduce Europa consumul de energie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

