Adio aur digital: criptomonedele nu mai pot susține investițiile Riscante și volatile, monedele digitale au ajuns sa fie mai atractive decat aurul, majoritatea adepților fiind incantați de caștiguri rapide. Dar vremea seducției pare sa se termine, iar semnalul il da chiar Fondul Monetar Internațional. Valoarea Bitcoin și a altor criptomonede se mișca mai mult in pas cu fluctuațiile pieței de valori și, prin urmare, […] The post Adio aur digital: criptomonedele nu mai pot susține investițiile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, investitiile in active digitale au fost de 6,7 miliarde de dolari. Pe ansamblul ultimei saptamani, investitiile in active digitale au fost de 306 milioane de dolari. Bitcoin a atras cele mai mari fonduri in ultimele cinci saptamani, in valoare totala de 247 de milioane de dolari, in urma lansarii…

- Raluca Turcan spune, dupa ce PSD a anunțat ca nu susține guvernul, ca poate nu ar strica sa se mai gandeasca la votul de miercuri. Turcan afirma ca PSD a vrut majorari cu 16 miliarde de lei in plus fața de...

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri dimineața, ca PSD nu susține un guvern minoritar PNL-UDMR, așa cum au anunțat liberalii vineri seara, dupa ședința de la Vila Lac. PSD anunța clar ca nu susține varianta unui guvern minoritar, care nu este stabil. “Am avut deschidere sa discutam 10 masuri, programul…

- Coreea de Nord a calificat drept „calomnie malițioasa” un raport al ONU care exprima ingrijorarea fața de situația catastrofala a drepturilor omului și a siguranței alimentare in aceasta țara, relateaza Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis va susține, marți, de la ora 18:15, o declarație de presa la Palatul Cotroceni. Declarația președintelui este anunțata in ziua in care Romania a atins noi recorduri negative in ceea ce privește infectarile cu coronavirus și decesele asociate bolii COVID-19.

- Programul de guvernare propus de premierul desemnat Dacian Ciolos si de ministrii pe care acesta ii sustine prevede un subcapitol denumit „Reforma mecanismelor de finantare destinate dezvoltarii comunitatilor locale: PNDL 1, PNDL 2, Programul Anghel Saligny, ANL, Fondul de Rezerva Bugetara”. Documentul…

- Uniunea Europeana de Fotbal susține o revizuire a regulii ofsaidului dupa golul controversat inscris de Kylian Mbappe in finala Ligii Națiunilor, caștigata de Franța in fața Spaniei cu 2-1.