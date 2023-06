Adio anonimat la tranzacțiile cu criptomonede! Se cere transparență totală! Incep sa se ia masuri de reglementare a pieței de criptomonede la nivel european. Un nou regulament, care va trebui adoptat și la noi in țara, conține unele prevederi ce vor crește nivelul de transparentizare a acestei piețe. Regulamentul vine cu o serie de masuri de prevenire a spalarii banilor. Acestea se refera inclusiv la tranzacțiile cu criptomonede prin intermediul prestatorilor de servicii dedicate. Astfel, din 2025, furnizorii de servicii de criptoactive vor trebui sa se asigure ca transferurile de monede virtuale sunt insoțite de informații despre cei care fac plați și cei care le incaseaza,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

