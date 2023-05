Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, va inmana beneficiarilor romani doua granturi de finantare a actiunilor de mobilitate militara. Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, vine, miercuri, in Romania, unde va inmana beneficiarilor romani doua granturi de finantare a actiunilor…

- Uniunea Europeana vrea sa construiasca linie de cale ferata Lvov-Iași-Chișinau-Odesa, a declarat Adina Valean, comisar european pentru transporturi. Actualmente, are loc realizarea unui studio, a precizat Adina Valean. Conform ei, proiectul are importanța strategica in zona, iar calea ferata va avea…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, se va afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova si Romania, in perioada 9 - 11 mai, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, se va afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova și Romania saptamana viitoare, in perioada 9-11 mai. 9 mai 2023, Chișinau Cu ocazia Zilei Europei (9 mai), comisarul european Adina Valean se va deplasa la Chișinau, unde va semna, impreuna…

- REGULI noi pentru șoferii tineri: Minorii vor avea voie sa dea examen la 17 ani. Ce alte modificari pregatește UE Modificari importante la regimul permiselor de conducere sunt pregatite de Uniunea Europeana. Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, susține ca se lucreaza intens la aceste…

- Modificari importante la regimul permiselor de conducere se pregatesc in Spațiul Uniunii Europene. Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, susține ca se lucreaza intens la aceste modificari care vor cuprinde implementarea Permisului de conducere digital pentru a reduce numarul șoferilor…

- Adina Valean, comisarul european pentru transporturi, va fi prezenta vineri, 17 februarie, la Timișoara, cu ocazia ceremoniilor de deschidere ale Capitalei Culturale Europene. Astfel, la orele 16.45, la Palatul Culturii, doamna comisar va ține un discurs, alaturi de alte oficialitați locale și naționale. …