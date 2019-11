Stiri pe aceeasi tema

- ''Ungaria nu doar vorbeste despre obiectivele sale politice, dar ea si actioneaza pentru a le realiza. Acum, cand un comisar ungar va supraveghea extinderea UE, politica Uniunii Europene va avea un nou impuls'', a spus seful diplomatiei ungare. Peter Szijjarto a apreciat ca extinderea UE reprezinta…

- Breton ''a luat initiativa si a dorit sa fie radical in a evita orice potential conflict de interese'', a spus Mamer, purtatorul de cuvant al presedintelui ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Breton (64 de ani) a fost ministru al economiei in perioada 2005-2007, in timpul mandatului…

- Dupa ce vor primi unda verde din partea Comisiei Afaceri Juridice (JURI), abilitata sa verifice eventualele conflicte de interese in cazul comisarilor europeni desemnati, cei trei candidati, Olivier Varhelyi (Ungaria), Adina Valean (Romania), si Thierry Breton (Franta), vor fi audiati in comisiile…

- Audierile noilor comisari desemnati de Ungaria, Romania si Franta vor avea loc in data de 14 noiembrie, au decis liderii Parlamentului European reuniti in Conferinta Presedintilor (COP, formata din presedintele PE si liderii grupurilor politice).Astfel, potrivit purtatorului de cuvant al PE,…

- "Asta va depinde de președinții celor doua Camere. Cred ca se poate stabili in cursul zilei de luni audierea. Nu reprezinta o problema. Daca se face audierea luni va fi inainte de audierea cel puțin din comisia de specialitate a Parlamentului European, care din cate știu este programata pentru data…

- Comisia nu a mai avut rabdare sa se clarifice treburile de la București U rsula von der Leyen , presedintele-ales al Comisiei Europene, a primit marti dupa-amiaza scrisoarea Guvernului Viorica Dancila cu noua propunere pentru postul de comisar european, a declarat un oficial UE, precizand ca sunt…

- Comisia juridica din Parlamentul European i-a cerut Rovanei Plumb explicatii suplimentare cu privire la diferentele care apar intre declaratia de avere pe care fostul ministru a depus-o in Romania si declaratiile de avere depuse la Bruxelles. De asemenea, comisia ii cere Rovanei Plumb sa traduca…

- Abrogarea in Comisia de industrii din Camera Deputatilor a unor articole din OUG 114, care reintroduceau preturile reglementate pe piata de energie electrica si gaze naturale, aduce din nou haos si incertitudine in sector, intr-o perioada in care preturile sunt oricum in crestere, a declarat, marti,…