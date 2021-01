Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Parchetului European (EPPO) Laura Codruta Kovesi solicita Inaltei Curti sa o oblige pe procuroarea Adina Florea de la Sectia speciala (SIIJ) sa dea mai repede o solutie in asa numitul dosar in care fosta sefa a DNA a ramas cu statutul de inculpata pentru luare de mita, abuz in serviciu si marturie…

- CARANSEBEȘ – Anunțul a fost facut chiar de primarul Felix Borcean, in ultima ședința a Consiliului Local de la finele anului trecut. Este vorba de Asociația Sportiva Municipala Fotbal Caransebeș, coordonata la un moment dat de oficiali ai Regionalei CFR Timișoara precum Alexandru Silvașan sau liderul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca „legiuitorul si-a depasit marja de apreciere in procesul de legiferare” in privința impozitarii pensiilor de serviciu ale magistratilor. Judecatorii constitutionali au publicat, joi, motivarea deciziei prin care au admis sesizarile formulate de Avocatul…

- Dupa patru ani de judecata cu Agentia Nationala de Integritate, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa anuleze o sentinta in defavoarea unui parlamentar, iar recursul sa se rejudece.

- Astazi, la Brașov incepe procesul prin care peste 43.000 de hectare de paduri retrocedate ilegal ar putea reveni in proprietatea statului. Curtea de Apel Brasov incepe astazi audierea martorilor in dosarul retrocedarii ilegale a 43.227 de hectare de padure din judetul Bacau. Regia Nationala a Padurilor…

- Inalta Curte de Casatie de Justitie va judeca luni, 2 noiembrie, cererea de revizuire promovata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva incheierii judecatoresti prin care instanta suprema a luat act de retragerea apelului de catre Sectia pentru Investigarea Infractiunilor…

- Deputatul Mircea Draghici a fost condamnat joi la 5 ani de inchisoare cu executare, de Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru ca a folosit subvențiile primite de partid din bani publici pentru a-și cumpara o casa. De asemenea, instanța a decis…