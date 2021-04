Stiri pe aceeasi tema

- Adina Alberts a candidat, fara succes, la primaria sectorului 1. Atunci, in toamna anului trecut, si-a depus Declaratia de avere. Ea detine o casa de 650 mp si un apartament. Adina Alberts mentioneaza bijuterii in valoare de 150 mii euro, tablouri de 2 milioane euro, statui de 300 mii euro, vase decorative…

- „Tot ceea ce am facut pana acum am facut singura. Mai departe am nevoie de colaboratori. Lupta este inegala. Ma lupt cu niste forte inepuizabile, care folosesc banii publici, adica ai nostri, ai tuturor! Eu, de una singura, sunt epuizata! Orice donatie ma va ajuta pe mine ca sa va ajut pe voi. Pentru…

- Intr-o postare pe Facebook, medicul estetician spune ca, de la inceputul pandemiei, a facut tot ce i-a stat in putința sa ajute.„Nu trece zi fara sa nu fiu atacata, sa nu mi se spuna impostoare, mincinoasa și alte lucruri. (...) Tot ceea ce am facut pana acum am facut singura. Mai departe am nevoie…

- Medicul estetician Adina Alberts, sotia omului de afaceri Viorel Catarama, cere pe Facebook donatii de la fanii sai. Fosta candidata la fotoliul de primar al Sectorului 1 a fost reclamata la Colegiul Medicilor in legatura cu declaratiile iresponsabile legate de Covid-19.

- Medicul estetician Adina Alberts a vorbit in cursul serii de ieri despre protestele care au acaparat intreaga Romanie. Soția afaceristului Viorel Catarama ridica un semnal de alarma cu privire la obligativitatea purtarii maștii de catre autoritați, ceea ce a reprezentat și un motiv determinant pentru…

- Un scandal mai puțin mediatizat a avut loc intre medicul Adina Alberts și deputatul George Simion, președintele partidului AUR, noua senzație a politicii romanești. Inainte ca Simion sa intre in Parlament, cei doi sau intalnit pentru a pregati o eventuala candidatura a Adinei la Primaria Sectorului…

- Luni incepe vaccinarea cu AstraZeneca, pentru care sunt programate peste 142.000 de persoane, anunța pe Facebook platforma RO Vaccinare. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare Pana duminica seara s-au…

- Zeci de parinți dintr-o localitate din Giurgiu sunt revoltați de faptul ca directoarea instituției a fost schimbata din funcție. Femeia acuza ca aceasta decizie a fost luata pe motive politice și anume pentru faptul ca nu este membru PNL. Zeci de parinți din localitatea Malu-Spart din județul Giurgiu…