- ADIGIDM Maramureș: 2023 vine cu noi reguli de colectare a deșeurilor pentru agenții economici! „ADIGIDM nu a acceptat orarele de colectare pentru 2023 intocmite de Drusal pentru agenții economici din cele 31 de UAT-uri din zona 1 de operare. Motivul, operatorul nu a redactat calendarul pe zile de colectare…

- Legea este una pentru toți și aplicarea ei trebuie sa fie unitara. „Tensiune in Finteușu Mic, unde o parte dintre cetațeni nu s-au impacat cu acțiunea ADIGIDM de monitorizare a colectarii selective la sursa. Legea este una pentru toți și aplicarea ei trebuie sa fie unitara. Avem suficienta deschidere…

- „Drusal „a reușit” o gluma de prestare a serviciului de sortare in august și septembrie. Conform propriilor cifre, au „izbutit” sa sorteze doar 44% reciclabil conform din totalul reciclabilului colectat. Pe tip de material: plastic 32%(!), hartie/carton 43,9%(!), sticla 75(!). Procente intolerabile,…

- ADIGIDM Maramureș:efectele proiectului nostru incep sa se vada.Colectarea separata a deșeurilor reciclabile funcționeaza! „Efectele proiectului ADIGIDM de colectare a materialelor reciclabile din poarta in poarta in saci pus la dispoziție de catre noi, in parteneriat cu primariile, incep sa se vada.…

- ADIGIDM Maramureș: Reciclabilele nu se depoziteaza in containerele de la punctele ingradite! „Am monitorizat azi mai multe puncte comune de colectare din zona de blocuri a municipiului Baia Mare. Incercam ca, sprijiniți de Poliția Locala și Departamentul de mediu, sa convingem cetațenii sa depoziteze…

- Monitorizare la punctele comune de colectare „In paralel cu monitorizarea separarii la sursa in zona de case a Municipiului Baia Mare facem control și la punctele comune de colectare. O acțiune asemanatoare a fost derulata și-n lunile mai și iunie. Cei care aduc deșeurile la punctele comune supravegheate…

- Societatea Drusal a anunțat, in data de 30 septembrie, ca nu va mai colecta gunoiul din 31 de UAT-uri pentru ca nu mai are unde sa il depoziteze. Cei de la ADI Deșeuri au venit cu o serie de clarificari și precizari dupa anunțul Drusal de limitare a prestarii serviciului de colectare in urma deciziei…

- Comunicat ADIGIDM Maramureș: Reguli pentru colectarea deșeului vegetal! Pentru ca suntem intr-o perioada in care cresc cantitațile de deșeu vegetal, va reamintim regulile dupa care se ridica acesta din Baia Mare, in special in zona de case. Sunt doi operatori care au obligația sa colecteze acest tip…