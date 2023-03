Adidas anticipează o pierdere istorică pentru 2023 Adidas a raportat miercuri o pierdere mare in trimestru patru si si-a redus dividendele, dupa incetarea costisitoare a parteneriatului cu marca Yeezy a rapperului Kanye West, in octombrie, iar pentru 2023 compania anticipeaza o pierdere de 700 de milioane de euro, marcand prima pierdere anuala din ultimii 31 de ani, relateaza CNBC. Gigantul german de imbracaminte sportiva a inregistrat o pierdere operationala de 724 de milioane de euro (763 de milioane de dolari) si o pierdere neta din operatiunile continue de 482 de milioane de euro in trimestrul patru. Fii la curent cu cele mai noi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Adidas a raportat miercuri o pierdere mare in trimestru patru al anului trecut si si-a redus dividendele dupa ruperea costisitoare a parteneriatului cu marca Yeezy a rapperului Kanye West, relateaza televiziunea CNBC, citata de News.ro.

- Adidas a raportat miercuri o pierdere mare in trimestru patru si si-a redus dividendele, dupa incetarea costisitoare a parteneriatului cu marca Yeezy a rapperului Kanye West, in octombrie, iar pentru 2023 compania anticipeaza o pierdere de 700 de milioane de euro, marcand prima pierdere anuala din…

- Gigantul german de imbracaminte sportiva a inregistrat o pierdere operationala de 724 de milioane de euro (763 de milioane de dolari) si o pierdere neta din operatiunile continue de 482 de milioane de euro in trimestrul patru. Compania va recomanda un dividend de 70 de euro centi pe actiune la adunarea…

- Adidas si-a redus dividendele dupa ce a oscilat spre o pierdere operationala trimestriala, in conditiile in care vanzarile din China s-au injumatatit, iar pantofii de antrenament Yeezy au ramas nevanduti in urma deciziei marcii de a rupe legaturile cu rapperul Kanye West, scrie Financial Times.Grupul…

- Adidas ar putea pierde venituri de aproximativ 1,2 miliarde de euro (1,3 miliarde de dolari) in 2023, daca nu va putea sa vanda stocurile de produse Yeezy, firma rapperului si designerului de moda Ye, transmite CNBC. Compania germana de imbracaminte sport a renuntat in octombrie la parteneriatul cu…

- Compania germana de imbracaminte sport a renuntat in octombrie la parteneriatul cu Ye, cunoscut anterior drept Kanye West, dupa ce acesta a facut o serie de comentarii antisemite. Compania a declarat joi seara ca evalueaza ce sa faca cu inventarul Yeezy, adaugand ca a luat deja in considerare ”impactul…

- Casa Sotheby’s a vandut, joi, cu 5,8 milioane de dolari un tricou al legendarului baschetbalist Kobe Bryant, care a murit in 2020, intr-un accident de elicopter, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Adidas a avertizat asupra impactului asupra profiturilor sale dupa ce a pus capat parteneriatului Yeezy cu rapperul și creatorul de moda Kanye West, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …