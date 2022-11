Stiri pe aceeasi tema

- ADI și Erika Isac lanseaza noul lor single – „Rai”, prima piesa din cele opt ce se vor regasi pe EP-ul „11″ ce urmeaza sa fie lansat la finalul acestei toamne. Cei doi artiști au mers in trei locații diferite prin țara: in Brașov, locul unde a și fost scrisa piesa „Rai”, in Delta Dunarii și la mare,…

- ​Se vorbește acum despre BeReal, aplicația care te provoaca sa te arați așa cum ești, in timp real. Se vorbește despre ascensiunea TikTok și despre cum toate celelalte rețele sociale au ramas in urma și cum fac mari eforturi pentru a ajunge din urma acest „copil minune” din social media. Se vorbește…

- Costi, Shaggy și Dani Mocanu fac echipa pentru prima oara in aceasta formula și lanseaza „Trbaka”, un hit care promite sa cucereasca publicul de la primul play. Cu ritmuri dancehall, elemente balcanice și un sound fresh, „Trbaka” reunește trei artiști diferiți care s-au facut remarcați atat local, cat…

- Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistica (INS), la nivelul anului 2021 in jur de 8 din 10 dintre gospodariile din Romania beneficiau de o conexiune de Internet de acasa . Mai exact, procentul este de 80.8%. Dintre acestea, 86.9% sunt din mediul urban, in timp ce in cel urban procentul…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica populara din Romania. La 67 de ani, artista e celebra și pe rețelele de socializare, in special pe TikTok. A realizat recent un video pe aceasta platforma și a devenit virala. Cantareața de muzica populara a fost filmata in timp…

- iUmor, singura emisiune TV din Romania cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Premiera celui mai nou sezon iUmor va putea fi vizionata in portie dubla, incepand din 9 septembrie, vineri, de la 20:30 si duminica, de la 20:00, la Antena…

- Aceasta este povestea unui tanar talentat din Romania. Nu as fi aflat-o nici eu daca desenele lui nu ar fi uimit mai mult de patru milioane de oameni pe TikTok, cea mai noua platforma de socializare si chiar de schimb cultural. Daca patru milioane de oameni ar investi cate un euro in arta lui Madalin…