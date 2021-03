Stiri pe aceeasi tema

- CSM București s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, in ciuda infrangerii din returul cu SCM Rm. Valcea, scor 21-27 (33-24 in tur). Adversara din turul urmator este ȚSKA Moscova. Turul se joaca la București, pe 3 sau 4 aprilie. Returul este o saptamana mai tarziu,…

- De la extaz, la agonie! Așa au trait handbalistele lui Adi Vasile in ultimele zile. Dupa ce sambata trecuta au invins la noua goluri pe SCM Rm. Valcea, in turul optimilor Ligii Campionilor, marți, ”tigroaicele” au facut doar egal in campionat cu could așa ”U” Cluj. ”Suntem raniți, avem un gust amar,…

- Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti. Adrian Vasile, a declarat, sambata, la finalul partidei tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor, castigata in deplasare, cu SCM Ramnicu Valcea, scor 33-24, ca returul trebuie jucat cu o concentrare mai mare pentru ca formatia sa sa reuseasca…

- Adi Vasile, antrenorul lui CSM BucureE™ti, a comentat victoria categoricAƒ reuE™itAƒ de a€žtigroaicea€ contra lui SCM RA¢mnicu VA¢lcea, scor 33-24, A®n turul optimilor de finalAƒ din Liga Campionilor la handbal feminin. Returul se joacAƒ sA¢mbAƒta viitoare, A®n Sala PolivalentAƒ din CapitalAƒ a€žE˜tiam…

- Marta Lopez, jucatoarea spaniola a lui SCM Ramnicu Valcea, a prefatat, pentru site-ul Federatiei Europene de Handbal (EHF), "El Clasico" romanesc impotriva lui CSM Bucuresti din optimile de finala ale Ligii Campionilor, primul duel romanesc din istoria celei mai importante competitii intercluburi…

- Ultimele rezultate din Liga Campionilor au confirmat supremația Gyorului, care a caștigat derbyul cu ȚSKA Moscova. Meciul a fost arbitrat de romancele Diana Ciulei și Ana Maria Stoia Rezultate din ultima etapa a Ligii Campionilor Grupa A Rostov Don-FTC Budapesta 26-24 Metz-CSM București 25-22Vipers-Krim…

- CSM Bucuresti a invins echipa daneza Team Esbjerg, cu scorul de 28-26 (15-10), sambata seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Primele zece minute au fost echilibrate,…

- ​Meciul pe care CSM Bucuresti trebuia sa îl joace în weekend în deplasare cu echipa Rostov pe Don, în etapa a 12-a a Grupei A a Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost amânat din cauza infectarilor cu coronavirus din cadrul formatiei ruse, informeaza Agerpres.''În…