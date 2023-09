Se întoarce covideala, era și cazul

„Covid revine în forță în România. Numărul cazurilor în creștere. 1500 de infectări în plus față de săptămâna trecută.” Am citat din presa trotinetistă. Cine o fi atât de panaramez încât să se mai testeze când îl încearcă răceala? Mai sunt români izbutiți care sparg bani pe teste Covid sau cum? Răspund tot eu: se […] The post… [citeste mai departe]