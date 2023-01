Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Raduț a dovedit ca este un soț și un tata model! Daca pe terenul de fotbal a demonstrat ca are talent, iata ca se mandrește și cu o familie frumoasa și implinita. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” sportivului și l-au surprins in ipostaze…

- Bogdan Stancu, șeful agenților de paza ai lui Andrew Tate și fost ofițer de poliție, a relatat, pentru BBC, ca ambii frați au mai mulți copii in Romania, pe care „ii vizitau ocazional”.

- Fenomenele astronomice din anul 2023: Doua eclipse, vizibile din Romania. Venus, apariție spectaculoasa pana in luna august Planeta Venus se va vedea foarte bine in acest an, in luna mai va avea loc o eclipsa de Luna care va fi greu de observat, in schimb vor putea fi bine vazute stelele cazatoare din…

- Botoșaneanca Loredana Toma a inscris Romania in istoria Campionatului Mondial de haltere care se desfașoara, in aceasta perioada, la Bogota (Columbia). Loredana Toma a cucerit doua medalii de aur in limitele categoriei 71 kilograme la care a concurat. Formata de CS Botoșani, sportiva noastra a urcat…

- In vremurile atat de complicate pe care le traim, nu doar la scara naționala, scepticismul și neincrederea in viitorul culturii și artei in Romania devin tot mai prezente in atitudinea multora dintre concetațenii noștri. In contrast total cu aceasta abordare pesimista, in micul oraș Radauți din ...

- Mihaela și-a refacut viața dupa divorțul de Cristi Borcea cu Sorin, barbatul care ii este alaturi necondiționat. Partenerul Mihaelei și-a sarbatorit ziua de naștere, motiv pentru care aceasta i-a transmis un mesaj emoționat. De ceva timp, Mihaela Borcea și-a gasit liniștea alaturi de Sorin. Fosta soție…

- Sursa foto: best life Problemele cardiace sunt unele dintre cele mai frecvente cauze ale decesului și afecteaza la nivel mondial extrem de mulți oameni. Doar in Romania peste 65% dintre romani sufera de boli cardiovasculare, conform anumitor statistici iar acestea pot afecta inclusiv copiii și tinerii…